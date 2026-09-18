Bournemouth vence 2-1 a Real Sociedad

El delantero del Newcastle United, Harvey Barnes, marca el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol de la Liga Premier de Inglaterra entre el Newcastle United y el Bournemouth, en St James' Park, Newcastle upon Tyne, Inglaterra, el sábado 5 de septiembre de 2026. (Owen Humphreys/PA vía AP)

El delantero del Newcastle United, Harvey Barnes, marca el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol de la Liga Premier de Inglaterra entre el Newcastle United y el Bournemouth, en St James' Park, Newcastle upon Tyne, Inglaterra, el sábado 5 de septiembre de 2026. (Owen Humphreys/PA vía AP)

SAN SEBASTIÁN, España (AP) — Bournemouth inició su primera campaña europea el jueves con una victoria 2-1 sobre la Real Sociedad, Crystal Palace goleó 4-0 al campeón polaco Lech Poznań y Juventus arrolló 5-0 al equipo neerlandés N.E.C Nijmegen en la Liga Europa.

Celtic sufrió un golpe al perder 3-1 en casa ante Ferencváros, y el club portugués de segunda división Torreense dio la sorpresa al vencer 2-1 a Lillestrøm en Noruega.

En otros partidos, Manchester City aplastó al Norwich de segunda división en la Copa de la Liga inglesa, y el Real Betis recuperó un lugar entre la élite de La Liga.

Kluivert hace historia para los Cherries

Los Cherries se mostraron cómodos en su debut europeo. Justin Kluivert anotó el primer gol europeo en la historia de Bournemouth a los 11 minutos del partido en San Sebastián. El marcador se puso 2-0 apenas nueve minutos después con un cabezazo de Rayan.

Sergio Goméz marcó para los locales, que regresaron a Europa tras un año de ausencia.

Bournemouth terminó sexto en la Liga Premier la temporada pasada, pero todavía busca su primera victoria liguera en esta campaña bajo el nuevo entrenador Marco Rose.

Crystal Palace dejó el resultado prácticamente sentenciado temprano en Selhurst Park gracias a los goles de Yeremy Pino, Chris Richards y Jørgen Strand Larsen para ponerse 3-0 arriba al minuto 34. Eddie Nketiah añadió un gol tardío poco después de que los visitantes se quedaran con 10.

Palace, que ganó la Conference League de tercera categoría la temporada pasada, por fin pudo jugar en la Liga Europa un año después de que la UEFA bloqueara su ingreso debido a vínculos de propiedad compartida con el Lyon a través del empresario John Textor.

McKennie capitanea a Juventus

El mediocampista de Estados Unidos Weston McKennie regresó de una lesión para capitanear a Juventus. Aportó una asistencia.

Nicolás González y Kerim Alajbegović dieron a los locales una ventaja de 2-0 antes de que Nick Woltemade anotara de penal. Zeki Çelik y el suplente Randal Kolo Muani también marcaron.

En otros partidos de la Liga Europa, Beşiktaş venció 4-1 al Marsella en Estambul, y Union Saint-Gilloise blanqueó 3-0 al Viktoria en Plzeň.

Torreense, sorprendente ganador de la Copa de Portugal, se llevó el triunfo pese a jugar con 10 hombres desde el minuto 85.

Más temprano el jueves, el club de la Bundesliga Hoffenheim dominó la posesión, pero el OFI Creta anotó los goles para ganar 2-0. Aitor Cantalapiedra puso en ventaja 1-0 a los locales en el primer tiempo y el suplente Georgios Kanellopoulos marcó de cabeza el segundo cerca del final.

En el otro partido temprano, Salzburg sumó tres puntos con una victoria 1-0 en Levski Sofía.

La primera jornada de partidos se dividió en dos días. Benfica sorprendió 2-0 al AC Milan en San Siro el miércoles, Sunderland venció 1-0 al visitante AZ Alkmaar en su primer partido europeo desde 1973 y Lyon ganó 2-1 en Anderlecht.

Un adolescente enciende al Man City

El adolescente Floyd Samba anotó dos veces en su debut con el primer equipo para ayudar a Manchester City a vencer 5-0 al Norwich de segunda división en la Copa de la Liga inglesa.

Allan, un delantero brasileño de 22 años, también celebró su primer partido con el City con un gol, al marcar temprano en el segundo tiempo mientras el equipo de Enzo Maresca avanzó a un duelo de cuarta ronda contra Brighton. Rayan Cherki también anotó.

Otro adolescente, el delantero Ryan McAidoo, de 18 años, cerró la goleada en el último minuto para los campeones defensores de la Copa de la Liga.

Betis sube en La Liga

El Real Betis mantuvo su arranque fulgurante en la temporada de la liga española con una victoria 1-0 sobre Getafe.

Abde Ezzalzouli anotó al final del primer tiempo después de que una revisión de video confirmara que no tocó el balón con la mano en la jugada previa. Conectó un disparo raso desde el centro del área tras un centro de Troy Parrott.

Parrott estuvo cerca con un intento de larga distancia desde la mitad del campo. El portero del Getafe, David Soria, tuvo mucho trabajo durante todo el partido y desvió al poste el disparo raso de Antony.

Mario Martin, del Getafe, fue expulsado cerca del final tras recibir la segunda tarjeta amarilla.

La victoria dejó al Betis igualado en puntos (15) con el Real Madrid, segundo clasificado. Barcelona lidera con 18 puntos.

Villarreal venció 3-1 al Málaga, que sigue sin ganar, para conseguir su primera victoria de la temporada.