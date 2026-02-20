Mario Barrios defiende el título wélter del CMB ante Ryan García

ARCHIVO - Foto del 12 de noviembre del 2024, Marios Barrios entrena antes de la pelea por el título mundial de welter ante Abel Ramos. (AP Foto/Julio Cortez, Archivo)

LAS VEGAS (AP) — Por segunda pelea consecutiva, Mario Barrios se presenta como el campeón wélter del CMB, pero posiblemente no sea el principal atractivo.

Manny Pacquiao eclipsó a Barrios en su pelea de julio pasado e incluso estuvo cerca de vencerlo ante una multitud que en su mayoría alentaba al legendario filipino.

Ahora, Barrios enfrentará el sábado a Ryan García, un boxeador talentoso con muchos seguidores en redes sociales a pesar de que en los últimos tres años ha sido suspendido, expulsado, arrestado y se ha visto involucrado en demandas.

Barrios afirmó que no le molesta que la atención esté puesta en García.

“Sé que soy el campeón por una razón”, manifestó Barrios. “Sé todo lo que he estado haciendo en el gimnasio. Cada vez que entro ahí, lo dejo todo ahí. Eso es exactamente lo que espero con ansias este sábado”.

Ambos boxeadores tienen algo que demostrar.

Barrios (29-2-2) tuvo suerte de salir con un empate por mayoría ante Pacquiao pese a ser amplio favorito. Cerró fuerte en una actuación por lo demás poco convincente. Dos jueces calificaron esa pelea como empate y uno le dio al peleador de 30 años, oriundo de San Antonio, una victoria por 115-113.

Pero Barrios no llega como el favorito ante García (24-2), que figura con -225 en BetMGM Sportsbook. A sus 27 años, el californiano podría estar entrando en su mejor momento, y una victoria sobre Barrios no solo le daría el cinturón del CMB, sino que al menos temporalmente dejaría en segundo plano su historial reciente.

Y vaya historial.

En junio de 2023 García intentó salir de su contrato, pero Golden Boy Promotions presentó una demanda contra el boxeador para hacer cumplir el acuerdo. La demanda finalmente fue desestimada y García sigue bajo la gestión de Golden Boy.

En abril de 2024 derribó a Devin Haney tres veces para ganar el combate por decisión mayoritaria, pero la pelea fue declarada sin decisión después de que García diera positivo por drogas para mejorar el rendimiento. La Comisión Atlética del Estado de Nueva York suspendió a Garcia por un año, lo obligó a renunciar al millón de dólares que ganó por la pelea y lo multó 10.000 dólares.

En junio de ese año García fue arrestado tras presuntamente causar daños en una habitación de hotel en Beverly Hills, California. Posteriormente retiraron los cargos.

El CMB expulsó a García en julio de 2024 después de que profiriera insultos raciales contra personas de raza negra y denigrara a musulmanes durante una transmisión en vivo en redes sociales. Pero en noviembre del año pasado le permitieron volver.

Luego, en marzo de 2025, Fanmio, una plataforma de entretenimiento, demandó a García y a Golden Boy después de que el boxeador se retirara de una pelea de pago por evento prevista para diciembre de 2024 debido a una lesión en la muñeca.

García habló en voz baja en la conferencia de prensa del jueves, e incluso sonrió al hablar de volver a trabajar con su padre, Henry, quien es su entrenador. En peleas recientes ha utilizado a otros entrenadores, incluido Joe Goosen, quien estará en la esquina de Barrios. García se negó a entrar al juego cuando Goosen dijo que Barrios mencionó que su rival no sabe lo que se le viene.

“Se siente bien estar de vuelta con mi papá”, comentó García. “Técnicamente, estamos invictos juntos, y vamos a continuar la racha”.

En la cartelera hay otros títulos en juego. Richardson Hitchins (20-0), campeón superligero de la FIB, enfrenta al mexicano Óscar Duarte (30-2-1), y Gary Antuanne Russell (18-1) ,campeón superligero de la AMB, se mide con Andy Hiraoka (24-0).