‘Marine’ enamorado en NLD espera a su amor por 28 años continuos

NUEVO LAREDO, TAM.- Durante 28 años continuos, el veterano de guerra norteamericano, Esteban Pérez Núñez, vestido con su uniforme de gala de “Marine”, se para en un crucero vial a la espera que Cecilia, su amor de juventud llegue y reanudar el noviazgo que duró dos meses en la década de los 90´s.

Pérez Núñez, ya de 58 años, asegura que este año será el último en que saldrá a la calle en busca del amor de Cecilia. En esta ocasión amaneció en el cruce de las calles Reynosa y 15 de Septiembre, muy cerca de la casa de su amada.

“Como es 14 de febrero, el único lugar donde yo estaría a gusto al 100% es aquí, en ningún otro lugar, bueno, aquí con o con ella, con mi amada, con Cecilia, pues a falta de eso, pues aquí; es 14 de febrero es lo que siento”, señala Esteban.

El pasado 28 de noviembre de 2022, también se apostó en el mismo lugar, “fue el día de mi cumpleaños, aquí estuve y la sigo esperando”.

Ya han pasado 28 años desde la primera ocasión que Esteban “El Marine Enamorado” inició la demostración de su amor por Cecilia en público, luego de la ruptura amorosa.

Adelanta el veterano de guerra estadounidense que este año será la última vez que lo haga. En esta ocasión fue a unas cuadras de la casa de Cecilia. La siguiente y última será en alguna plaza del centro de Nuevo Laredo (NLD).

Desde la madrugada del 14 de Febrero, Día del Amor y la Amistad, Esteban se paró en el crucero, a unas cuadras de la casa de Cecilia, con un ramo de flores en sus manos, que le entregaría si acudiese a verlo.

Su mensaje en este día especial es decirle a Cecilia que a 33 años de terminar su noviazgo y 28 de buscarla, “es que la amo, ya sabe ella”, asevera que tiene la esperanza que ella llegue a donde él se encuentra “de otra manera no estaría aquí, estoy esperanzado de que venga a mí y lo cual va a suceder. Es seguro”.

Con nostalgia recuerda que su noviazgo con Cecilia duró dos meses y medio: del 15 de septiembre de 1996 al 28 de noviembre del mismo año.

“Yo veía el brillo del amor en sus ojos, no necesitaba decirme que me amaba, porque sus ojos lo mostraban”.

Esteban, sirvió 7 años en los Marines de Estados Unidos y a la fecha continúa soltero, sin hijos.

“Nunca me he casado y nunca he buscado otra chica, porque simplemente sé que ninguna otra chica vería lo que veía Cecilia, que es el amor por mí vida”.