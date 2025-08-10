Mariano Rivera se rompe tendón de Aquiles en Día de los Veteranos de Yankees y requiere cirugía

El exjugador de los Yankees de Nueva York, el panameño Mariano Rivera (42), ingresa a la ceremonia del Día de los Veteranos de los Yankees antes de un partido de béisbol contra los Astros de Houston, el sábado 9 de agosto de 2025, en Nueva York. (AP Photo/Yuki Iwamura)

NUEVA YORK.- El panameño Mariano Rivera, miembro del Salón de la Fama, se desgarró el tendón de Aquiles el sábado, mientras perseguía un elevado en el juego del Día de los Veteranos de los Yankees de Nueva York, y necesitará cirugía.

Su agente, Fern Cuza, dijo que el cerrador retirado, de 55 años y líder histórico de salvamentos en el béisbol, será operado dentro de una semana.

En su único turno al bate, Rivera conectó un sencillo ante su excompañero Andy Pettitte y corrió fácilmente a la primera base. Durante un turno al bate de Willie Randolph, Rivera dio un paso y cayó al suelo en jardín central, detrás de la segunda base.

Los Yankees no realizaban el juego del Día de los Veteranos desde 2019.

“Fue un día divertido hasta que nos enteramos de lo de Mariano. Mariano se lesionó el tendón de Aquiles”, le dijo el siete veces ganador del Premio Cy Young, Roger Clemens, a la locutora de WFAN, Suzyn Waldman. “No sé qué estaba pasando. Todos pensamos que era un tirón en un muslo, pero creo que es un poco peor que eso. Creo que ahora está en el hospital. Increíble”.

Rivera fue el segundo pelotero en lesionarse en el evento desde 2017. Hace ocho años, el exjardinero y actual analista de YES Network, Paul O’Neill, sufrió un tirón en la pantorrilla al correr a la primera base.

Rivera se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en mayo de 2012 mientras atrapaba elevados en la práctica de bateo en Kansas City. Regresó para su última temporada en 2013 y terminó como el líder en salvamentos de la historia del béisbol con 652.

Registró 42 salvamentos en postemporada.

En 2019, el relevista 13 veces elegido al Juego de Estrellas fue incluido unánimemente en el Salón de la Fama al obtener los 425 votos en la elección realizada por la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica. Ayudó a los Yankees a ganar cinco títulos de la Serie Mundial y siete banderines de la Liga Americana.

Rivera jugaba en el encuentro de veteranos, que se jugó antes de que los Yankees vencieran a los Astros de Houston 5-4, por segunda vez. Conectó un jonrón dentro del parque en 2019.

El evento conmemoró el 25 aniversario del equipo campeón del 2000, el último equipo en ganar tres títulos de Serie Mundial de manera consecutiva. Clemens asistió por primera vez al evento, en el que el capitán Derek Jeter dio un breve mensaje en video cuando fue presentado después de Rivera.

Antes del evento, Rivera dijo que tenía la intención de hablar con el relevista en apuros Devin Williams, quien permitió tres carreras el viernes en la décima entrada. Ha tolerado nueve anotaciones en sus últimas cinco apariciones y 28 carreras limpias este año, dos más que en 2022-24 de manera combinada.

“No se puede hacer nada al respecto”, dijo Rivera el sábado por la mañana. “Una vez que está hecho, está hecho. Solo aprende de ello, sigue adelante y ten confianza. Tienes que tener confianza en ti mismo. Si no tienes confianza en ti mismo, estás jugando el deporte equivocado”.