Auxilian elementos de Tránsito Estatal a conductora varada en bulevar Colosio

Oficiales verificaron que el vehículo no tenía reporte de robo y apoyaron en el cambio de llanta, garantizando la seguridad en una vialidad de alto flujo vehicular

La ciudadana agradeció la pronta respuesta y la eficacia de la intervención. [Carlos Figueroa/Líder Web]

La ciudadana agradeció la pronta respuesta y la eficacia de la intervención. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Elementos de Tránsito Estatal brindaron apoyo a una automovilista cuyo vehículo quedó varado sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, a la altura del kilómetro 15, en Nuevo Laredo.

Durante un recorrido de seguridad y vigilancia, los oficiales detectaron el automóvil detenido en el acotamiento. Al entrevistarse con la conductora, esta explicó que uno de los neumáticos se había ponchado, lo que le impedía continuar su camino.

Tras verificar en Plataforma México que la unidad no contaba con reporte de robo ni irregularidades, el personal procedió a abanderar la zona para prevenir accidentes y colaborar en el cambio de la llanta.

Con esta acción, se garantizó la seguridad de la conductora y de los demás automovilistas que circulaban por la zona, evitando incidentes en una vía de alto flujo vehicular.

La ciudadana agradeció la pronta respuesta y la eficacia de la intervención, resaltando la importancia de contar con la presencia de autoridades que salvaguarden la integridad y el patrimonio de las personas.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas recordó que para reportar emergencias se encuentran disponibles las líneas 911 y 089, las cuales operan las 24 horas.