Argentina: Boca Juniors empata con Racing y alarga su racha récord sin victorias

El conjunto xeneize llegó a 12 partidos oficiales sin ganar, mientras que River e Independiente igualaron sin goles y Belgrano se acercó al liderato de la zona A

BUENOS AIRES.- Boca Juniors empató el sábado 1-1 con Racing en La Bombonera para estirar su récord negativo a 12 partidos oficiales sin triunfos.

En el duelo por la cuarta fecha del torneo Clausura de la liga argentina de fútbol, Santiago Solari abrió la cuenta a los 75 minutos para los visitantes. Igualó Milton Giménez para los boquenses a los 87.

El equipo de Miguel Ángel Russo no ha ganado aún en cuatros choques de este certamen. Russo quebró otra marca negativa como entrenador boquense al sumar ocho cotejos sin victorias en un comienzo de ciclo.

El último encuentro que ganó Boca fue el que disputó ante Estudiantes por la decimocuarta fecha del certamen local pasado. Ganó 2-0 en su estadio el 19 de abril.

“Hay que seguir mejorando. Pensar en lo que viene”, afirmó el xeneize Leandro Paredes. “Sufrimos en el primer tiempo, pero después nos acomodamos. Queremos ganar siempre. Hicimos todo, pero nos vamos con sabor amargo”.

Fue parejo el encuentro en el primer tiempo. Ambos equipos contaron con situaciones para abrir el marcador. La más clara la tuvo Edinson Cavani que tiró un taco en un córner a los 18. El toque del uruguayo pudo ser desviado por el arquero visitante, Facundo Cambeses.

El complemento también fue equilibrado. Miguel Merentiel tuvo una gran oportunidad al quedar solo frente al portero racinguista. Su disparo fue neutralizado por Cambeses a los 59.

La Academia consiguió el gol con un ataque que terminó en la izquierda y en el que Rojas disparó débil al arco. Fue entonces cuando Solari desvió la trayectoria de la pelota para festejar.

“Hicimos un buen partido. Lo hicimos figura. Atacamos bastante”, dijo Giménez tras el partido. “Pudimos empatar y hasta lo podríamos haber ganado”. Con ganas y actitud lo vamos a sacar adelante”.

Racing visitará a Peñarol en el estadio Campeón del Siglo, en Montevideo, el martes próximo por los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

La conferencia de prensa de Russo fue cancelada debido a que el técnico alegó no tener voz para brindarla, según informó el departamento de prensa xeneize.

Por otra parte, Independiente y River Plate empataron 0-0 en Avellaneda. La primera parte entre rojos y riverplatenses fue deslucida. Los locales tuvieron más la pelota. A los 33, Matías Abaldo remató por Independiete pero Franco Armani atajó sin problemas.

Germán Pezzella (River), campeón con Argentina en Qatar 2022, se lesionó la rodilla izquierda a los 40 en una disputa con Walter Mazzantti. Fue reemplazado por Sebastián Boselli.

La segunda parte fue más emotiva. Luciano Cabral definió en el área, pero Armani logró rechazar el balón a los 70.

“Nos faltó tenencia de pelota con un equipo que fue agresivo. Hay que seguir mejorando”, comentó el guardameta Armani. “Y que lleguemos bien al día jueves”.

El equipo de Marcelo Gallardo será visitante de Libertad en Asunción por los octavos de Libertadores el jueves próximo.

Con este empate, los millonarios comparten la punta de su zona junto a San Lorenzo con 8 puntos.

Atlético Tucumán y Rosario Central empataron 0-0 en el estadio José Fierro. Unos 3.000 hinchas de Central pudieron presenciar el encuentro.

El auriazul Ángel Di María jugó hasta los 83 minutos y fue cambiado. El zurdo no logró desnivelar en ofensiva en un encuentro parejo.

El público decano saludó con aplausos la salida del campo del ex integrante del seleccionado argentino.

Belgrano derrotó en su campo por 2-1 a Banfield. Gabriel Compagnucci a los 19 y Lucas Zelarayán a los 47 marcaron los tantos celestes. Descontó Mauro Méndez para los verdiblancos a los 56.

Con esta victoria, el conjunto de Ricardo Zielinski quedó segundo con 7 unidades en la zona A.

Sarmiento superó por 1-0 a San Martín en San Juan con el tanto de Gastón González a los 77.

El jueves, Estudiantes derrotó por 2-1 a Independiente Rivadavia para mantenerse como líder de la zona A. Gimnasia de La Plata superó a domicilio a Godoy Cruz por 2-1. Esteban Solari dejó la dirección técnica del equipo tombino. En su lugar, asumió Walter Ribonetto.

Otros resultados: San Lorenzo 1, Vélez Sarsfield 0 (jueves); Tigre 0, Huracán 1; Newell’s Old Boys 1, Central Córdoba (SdE) 1; Lanús 1, Talleres 0 (viernes).

Próximos partidos: Barracas Central-Aldosivi, Instituto-Platense, Argentinos Juniors-Unión (domingo); Defensa y Justicia-Deportivo Riestra (lunes).

Principales posiciones: zona A: Estudiantes 9 puntos; Central Córdoba, Barracas, Huracán 6; Unión 5. Zona B: River, San Lorenzo 8 puntos; Gimnasia 7; Riestra; Lanús 6.