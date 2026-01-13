Marca Nartey su primer gol y Stuttgart vence al Frankfurt

Nikolas Nartey del Stuttgart y Aurèle Amenda del Eintracht Frankfurt pelean por el balón en el encuentro de la Bundesliga el martes 13 de enero del 2026. (Tom Weller/dpa via AP)

CIUDAD DE MÉXICO.- Seis años después de su llegada al Stuttgart, Nikolas Nartey finalmente anotó su primer gol para el club, asegurando una emocionante victoria el martes 3-2 sobre el Eintracht Frankfurt en la Bundesliga.

El centrocampista danés encontró espacio entre dos defensores para dirigir el centro raso de Josha Vagnoman hacia la red.

Nartey legó al equipo en 2019, pero apenas jugó durante gran parte de ese tiempo. Pasó dos años cedido antes de que una serie de lesiones causara estragos en su carrera. No jugó en absoluto la campaña 2023-24 y tuvo poco tiempo de juego el año siguiente, pero se ha recuperado y se convirtió en titular habitual esta temporada.

Antes de que anotara, otro goleador debutante había rescatado un empate para el Frankfurt.

Tres minutos después de su debut en la Bundesliga desde el banquillo, el nuevo fichaje Ayoube Amaimouni-Echghouyab empató 2-2. El delantero de 21 años nunca había jugado por encima de la tercera división del fútbol alemán.

El Frankfurt tomó la delantera temprano cuando Rasmus Kristensen anotó en el quinto minuto, pero los goles de Ermedin Demirovic y Deniz Undav pusieron al Stuttgart por delante 2-1 al descanso.

El Stuttgart subió al tercer lugar con la victoria. El Frankfurt es séptimo, con una victoria en sus últimos ocho partidos en todas las competiciones.

Dortmund vence a Bremen

Un día después de que el entrenador del Borussia Dortmund, Niko Kovac, señalara que desafiar al Bayern por el título está fuera del alcance de su equipo, el Dortmund redujo la ventaja del Bayern a ocho puntos con una sencilla victoria 3-0 sobre el Werder Bremen.

El defensor Nico Schlotterbeck adelantó al Dortmund, que ocupa el segundo lugar, a los 11 minutos antes de que Marcel Sabitzer y Serhou Guirassy aseguraran la victoria.

“Que no podemos atacar al Bayern, creo que todos pueden verlo”, dijo Kovac el lunes, añadiendo que su objetivo es terminar entre los cuatro primeros.

El invicto Bayern, que goleó la semana pasada 8-1 al Wolfsburg, puede restaurar la ventaja de 11 puntos con una victoria el miércoles ante el Colonia.

Por fin gana el Mainz

El Mainz venció 2-1 al también candidato al descenso Heidenheim para lograr su primera victoria en la Bundesliga desde septiembre. El nuevo entrenador del Mainz, Urs Fischer, está invicto en seis partidos de la Bundesliga y la Conference League desde que fue contratado el mes pasado. El Mainz sube del último lugar en la liga de 18 equipos al 16to, dejando al Heidenheim en el fondo.

El partido del Bayer Leverkusen en el Hamburger SV fue pospuesto por preocupaciones sobre el techo del estadio. Es el tercer partido en la Bundesliga que se cancela en los últimos días tras fuertes nevadas en el norte de Alemania.