Manuel Turizo es un hombre de negocios

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde niño le dijo a sus padres que no era bueno para la escuela y Manuel Turizo lo sigue reconociendo.

Pero para lo que sí salió muy listo el cantante colombiano, además de desarrollar una carrera internacional en la música urbana, fue para hacer dinero, ser socio del mejor hotel de su país e incluso ¡cotizar en la bolsa de valores!

A sus 21 años de edad, el creador de los éxitos «Una Lady Como Tú» y «Déjala que Vuelva», dijo que una de sus metas es convertirse en un brillante empresario y está camino a lograrlo.

«Yo quiero ser empresario. Sí, tengo mis animalitos (ganado), pero solo por hobbie. Donde yo invierto es en propiedades y en la bolsa de valores. Del mejor hotel de Colombia, El Cielo, soy socio», contó Turizo.

De niño, recordó, siempre se creyó grande.

Llegó a sentir que no encajaba con los menores porque prefería rodearse de personas mayores.

«Me gustaba estar con la gente grande ¿por qué? no sé. En mi medio todo el mundo que me rodea es mayor que yo. Es gente mucho más aterrizada que yo, eso como que se me va pegando. Yo quiero llegar bien lejos, soy muy ambicioso con mis sueños, para eso también creo que tengo que estar bien centrado».

Su equipo de trabajo, en el que incluye a su hermano Julián, quien se encarga de la parte musical, es un gran apoyo para Manuel, y aunque él es el jefe, su trato con los demás es de amigos y tienen la confianza de decirle sus verdades cuando es el caso.

«No era buen estudiante»

Manuel Turizo todavía tiene muy presente cuando siendo un niño le dijo a sus padres que él en lugar de estar en la escuela, debería estar trabajando.

En el fondo de su corazón sabía que lo suyo no eran los estudios, pero en su inmadurez, también se cuestionaba para qué era bueno por qué tenía prisa por descubrir sus talentos.

«Tenía la sensación de no saber para qué era bueno porque yo no era buen estudiante. Sinceramente no me gustaba la escuela, por eso mismo decía que yo no debería de estar en la escuela, sino trabajando.

«Todo eso me hacía preguntarme: ¿yo pa’qué sirvo? ¿pa’qué soy bueno? ¿yo qué hago?. Hasta que un día entendí ¿para qué soy bueno en realidad? y pensé: para lo que más me gusta hacer».

Sus padres fueron una pieza fundamental en su desarrollo artístico porque siempre impulsaron sus planes.

A los 13 años conoció a Dayana Contreras, una maestra cubana de canto, quien se convirtió en su instructora vocal.

Novia sí, hijos no

La vida de Turizo ha sido tan acelerada en todos los sentidos que incluso ya vive con su novia, la modelo Joselina Sorza, pero en lo que el artista sí quiere tomarse su tiempo es en agrandar a la familia.

«Siento que para tener una familia tengo que tener tiempo y yo no quiero disponer de mi tiempo aún para tener una familia. Ella (novia) me ha ayudado mucho, es una persona que me apoya emocionalmente, me cuida, me hace sentir querido, digamos que es mi primera relación tan estable. Me siento un hombre muy afortunado, la verdad», afirmó.