Mantiene Sector Salud vacunación intensiva para contención del sarampión

Ciudad Victoria, Tam.- Al establecer el Equipo de Respuesta Rápida como una estrategia para abordar los casos de sarampión en el estado, la Secretaría de Salud mantiene la vacunación intensiva e instala módulos en oficinas gubernamentales y lugares de mayor afluencia de personas.

Así lo dio a conocer el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, al destacar que este grupo multidisciplinario, aborda el tema, las acciones y los casos de sarampión que se pudieran presentar para romper la cadena de transmisión, así como los bloqueos vacunales que fueron reforzados a partir de los casos registrados en el 2025, lo que mantuvo la contención de la enfermedad.

“Cada semana tenemos reuniones con el gobernador, Américo Villarreal Anaya, para verificar los avances y la situación epidemiológica que se registra en el estado por la presencia del sarampión en el país, ya que somos un estado con turismo, con zonas urbanas muy grandes y con puntos fronterizos, aunado a que vienen las vacaciones de Semana Mayor y el Mundial, lo que incrementa el riesgo de presencia de la enfermedad en el estado”, señaló Hernández Navarro.

Dijo que ante estas condiciones, debemos mantener e incrementar las coberturas de vacunación, ya que transitará mucha gente por el estado, que aunque no somos sede para el Mundial, somos vecinos de un estado sede como Nuevo León, y entre mayor cobertura de vacunación, hay menos volumen de casos.

Cabe mencionar que el Equipo de Respuesta Rápida del Sector Salud, verifica cada una de las acciones que se llevan a cabo y analiza los casos con características, síntomas y criterios clínicos de sarampión para estudiarlo como corresponde y por medio del Laboratorio Estatal se confirma o se descarta el padecimiento, que en este año no se han confirmado casos.

El sarampión tiene dos condiciones, que es muy contagioso y se presenta de forma característica de brotes. El cuadro se presenta de manera leve como fiebre, ronchas o salpullido; aunado a ello también puede presentar síntomas respiratorios como tos, flujo nasal, conjuntivitis y debe ser estudiado por laboratorio e investigado para detectar en dónde se enfermó, con quién convivió, quiénes pueden ser contagiados, etcétera.