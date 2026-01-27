El Dólar
Mantiene dólar tendencia a la baja

Se vende a 18.10 en centros cambiarios

José García / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.- El dólar sigue en descenso. Este lunes se ofertó en 18.10 a la venta en centros cambiarios, que lo venían ofreciendo en 18.20 pesos desde el pasado fin de semana.

A la compra, la divisa verde también ha registrado cambios, al pasar de 17.10 a 17.00 pesos por uno.

En lo que va del año, la moneda extranjera ha tenido altas y bajas, con cortos periodos de estabilidad.

Al iniciar el 2026 se ofrecía en 18.30 a la venta, luego escaló hasta los 18.50, tras el retorno de paisanos a los Estados Unidos, el 9 de enero.

A partir de ahí, la divisa verde empezó a descender hasta los niveles actuales de 18.10 a la venta y 17.00 pesos a la compra.

