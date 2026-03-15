Mantiene COEPRIS Operativo Cuaresma 2026

Nuevo Laredo, Tam.– En el marco de la temporada de Cuaresma, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) de la Jurisdicción Sanitaria Número 5 en Nuevo Laredo, mantiene en marcha el Operativo Cuaresma 2026, que abarca del 23 de febrero hasta finalizar marzo; esto lo dio a conocer Leonardo Obed López Medina, responsable de Operación Sanitaria.

“Estamos reforzando la vigilancia en productos de la pesca, establecimientos y espacios públicos, además del muestreo permanente de agua potable y albercas, para garantizar que durante la temporada de Cuaresma la población consuma productos y utilice servicios que cumplan con las condiciones sanitarias adecuadas”, señaló López Medina.

Explicó que estas acciones forman parte de una estrategia nacional coordinada por la COFEPRIS, con metas específicas establecidas a nivel federal y estatal, las cuales fueron adaptadas a las necesidades locales tras reuniones de trabajo con las coordinaciones estatales.

De acuerdo al funcionario, el enfoque principal durante las primeras semanas está dirigido a la supervisión de productos de la pesca así como a establecimientos dedicados a la venta y preparación de mariscos, mientras que para la primera semana de marzo se programó un recorrido en el primer cuadro de la ciudad, donde se encuentran detectados vendedores ambulantes, expendios y negocios que surten a restaurantes, contemplando además la verificación sanitaria en espacios de esparcimiento público y privado como albercas, salones de recepciones y parques, con especial énfasis en el muestreo de agua para descartar la presencia de bacterias que pudieran representar riesgos a la salud.

Como parte del operativo, también se realiza un muestreo permanente de cloro residual en 56 puntos estratégicos de la red de agua potable, enviando alrededor de 65 muestras semanales para su análisis, a fin de garantizar que el suministro cumpla con los niveles adecuados de desinfección, así mismo se intensificó la vigilancia en plantas purificadoras y expendios de agua y hielo, revisando los procesos de envasado y la calidad del agua utilizada, especialmente ante el incremento en la demanda por la temporada de calor.