Reportan ataques aéreos israelíes que dejan doce muertos en la Franja de Gaza

Entre víctimas hay niños, mujer embarazada y policías tras bombardeos en Nuseirat y Zawaida

Un chico lleva una bicicleta con bidones de agua a través de una tormenta de arena en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el sábado 14 de marzo de 2026. (AP Foto/Abdel Kareem Hana)

Un chico lleva una bicicleta con bidones de agua a través de una tormenta de arena en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el sábado 14 de marzo de 2026. (AP Foto/Abdel Kareem Hana)

EL CAIRO.- Al menos 12 palestinos, entre ellos dos niños, una mujer embarazada y ocho policías, murieron el domingo por ataques aéreos israelíes en la Franja de Gaza, devastada por la guerra, informaron autoridades hospitalarias.

Un ataque el domingo por la mañana impactó una casa en Nuseirat, un campamento urbano de refugiados en el centro de Gaza, y mató a cuatro personas, entre ellas una pareja de unos 30 años y a su hijo de 10 años, según el cercano Hospital de los Mártires de Al-Aqsa. La mujer estaba embarazada de gemelos, agregó el hospital.

La cuarta víctima mortal, un vecino adolescente de 15 años, fue trasladada al hospital Awda, en Nuseirat.

“Estábamos durmiendo y nos levantamos por el impacto de un misil. El impacto fue fuerte”, dijo Mahmoud al-Muhtaseb, un vecino. “No hubo advertencia previa”.

Otro ataque el domingo por la tarde alcanzó un vehículo policial en la ruta Salah al-Din, de sur a norte, en la entrada de la localidad central de Zawaida, informó el Ministerio del Interior, dirigido por Hamás.

El ataque mató a ocho policías, entre ellos el coronel Iyad Ab Yousef, un alto funcionario policial en el centro de Gaza, indicó el Ministerio.

El Hospital de los Mártires de Al-Aqsa, que recibió los cuerpos, confirmó la cifra. Señaló que otras 14 personas resultaron heridas.

El ejército israelí no ha ofrecido declaraciones sobre ninguno de los dos ataques.

Hamás supervisa una fuerza policial que mantuvo un alto grado de seguridad pública después que los milicianos tomaron el poder en Gaza en 2007, al tiempo que reprimía la disidencia.

La policía prácticamente desapareció durante la guerra, al tiempo que las fuerzas israelíes tomaban grandes zonas de Gaza y atacaban a las fuerzas de seguridad de Hamás con bombardeos.

Pero tras un alto el fuego en octubre, han reaparecido en las calles de Gaza y han reafirmado el control en zonas no controladas por el ejército israelí.

Las muertes del domingo fueron las más recientes entre los palestinos en el enclave costero desde que un acuerdo de alto el fuego en octubre intentó detener una guerra de más de dos años entre Israel y Hamás en Gaza.

Aunque los combates más intensos han disminuido, desde que se acordó el alto el fuego se ha seguido registrando fuego israelí casi a diario. Las fuerzas israelíes han realizado sucesivos bombardeos y con frecuencia disparan contra palestinos cerca de zonas bajo control militar, matando a más de 650 palestinos en ese periodo, según funcionarios de salud de Gaza.

Israel afirma que ha respondido a violaciones del alto el fuego o que ha atacado a milicianos buscados. Pero, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza, cerca de la mitad de los fallecidos han sido mujeres y niños.

Ellos figuraban entre más de 72.200 palestinos muertos en la guerra, que se desencadenó cuando milicianos encabezados por Hamás atacaron el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. Los milicianos mataron a más de 1.200 personas y tomó como rehenes a más de 250 en esa incursión.

El Ministerio de Salud, que forma parte del gobierno encabezado por Hamás, mantiene registros detallados de víctimas que son considerados, en general, fiables por agencias de la ONU y expertos independientes. Pero no ofrece un desglose entre civiles y milicianos.

Los milicianos han atacado a las tropas con disparos, e Israel sostiene que sus ataques son una respuesta a eso y a otras violaciones. Cuatro soldados israelíes han muerto desde el alto el fuego.