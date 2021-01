Mantiene Angelique Boyer los pies sobre la tierra

CIUDAD DE MÉXICO.- Aun cuando Angelique Boyer se ha coronado como una de las protagonistas favoritas de las telenovelas, con títulos como Teresa, Lo que la Vida Me Robó, Tres Veces Ana y ahora Imperio de Mentiras, siempre ha tenido los pies bien puestos sobre la tierra para no dejar espacio a egos ni envidias durante su trayectoria.

“Aprendí que el mejor ejemplo y la competencia más dura la tengo en el espejo y en cada una de las oportunidades que se me han presentado y he sabido aprovechar.

“Pero siempre compartiendo la admiración que tengo hacia otras mujeres por su belleza, sus talentos y virtudes; en sus defectos, trato de no juzgar, y siempre he sido muy buena compañera, me atrevo a decirlo porque me esmero en hacer sentir bien a la persona con quien comparto el set, y más si es una mujer”, destacó Boyer en entrevista.

Y así, sin necesidad de competir o compararse con nadie, la actriz de 32 años ha forjado una exitosa carrera artística con la que, satisfecha con todos los frutos que le ha dado, piensa seguir desenvolviéndose en México, pues para la oriunda de Francia, su corazón pertenece aquí.

“Realmente no me gustaría irme a Estados Unidos u algún otro lugar, yo amo México y no me veo viviendo en otro país, ni siquiera por mis raíces en Francia, porque sería muy difícil dejarlo, cambiar el público, el público latino es maravilloso.

“Aquí es donde quiero terminar mi vida y hay mucho que hacer y muchos escenarios, plataformas y géneros que no he hecho. He tenido una larga carrera en la televisión, pero hay muchas otras cosas por hacer aquí”, aseguró la artista.

Resalta, no obstante, que esto no significa que no siga pensando en grande, por lo que tras Imperio de Mentiras, que culmina este domingo a las 21:00 horas por Las Estrellas, seguirá enfocada en crecer actoralmente.

“Es muy complicado, sin duda, hacer una carrera exitosa hoy en día, entonces valoro muchísimo el proceso que he tenido aquí, que ha sido uno muy saludable, me ha hecho crecer, aprender y valorar cada etapa que he vivido.

“Cada vez voy a buscar personajes más atípicos, sin duda, y podré atreverme a hacer roles que tal vez no sean los de la más bonita, sino los que le den un carácter distinto a la historia”, finalizó.