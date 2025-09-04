Madres de bajos recursos obligadas a elegir entre su trabajo y la educación de sus hijos

Una fila de autobuses escolares en Manchester, Nueva Hampshire, el 14 de agosto del 2025. (AP foto/Charles Krupa)

Una fila de autobuses escolares en Manchester, Nueva Hampshire, el 14 de agosto del 2025. (AP foto/Charles Krupa)

CHICAGO.- Cuando sonaba el teléfono de Elizabeth Rivera durante el turno de noche, generalmente era porque el autobús no había llegado de nuevo y uno de sus tres hijos necesitaba un transporte para ir a la escuela.

Después de tener que salir temprano de su trabajo en un almacén de Amazon en el área de Houston varias veces, Rivera quedó devastada, pero no sorprendida, cuando fue despedida.

“En este momento, estoy un poco deprimida por eso”, declaró Rivera, de 42 años. “Estoy deprimida por el simple hecho de que es un poco difícil encontrar un trabajo, y hay cuentas que tengo que pagar. Pero al mismo tiempo, los niños tienen que ir a la escuela”.

Rivera está lejos de ser la única madre obligada a elegir entre su trabajo y la educación de sus hijos, según una nueva encuesta realizada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research y HopSkipDrive, una empresa que utiliza inteligencia artificial y una red de conductores con sus propios vehículos para ayudar a los distritos escolares a abordar los desafíos de transporte.

La mayoría de los padres llevan a sus hijos a la escuela, encontró la encuesta, y esas responsabilidades pueden tener un gran impacto.

Aproximadamente un tercio de los padres dicen que llevar a sus hijos a la escuela les ha hecho faltar al trabajo, según la encuesta. Aproximadamente tres de cada 10 dicen que se les ha impedido buscar o aceptar oportunidades laborales. Y el 11% dice que el transporte escolar incluso les ha hecho perder un trabajo.

Las madres son especialmente propensas a decir que las necesidades de transporte escolar han interferido con sus trabajos y oportunidades.

Salarios más bajos, mayor vulnerabilidad

El impacto recae desproporcionadamente en las familias de bajos ingresos.

Alrededor de cuatro de cada 10 padres con un ingreso familiar inferior a 100.000 dólares al año dijeron que han faltado al trabajo debido a las necesidades de recogida, en comparación con alrededor de tres de cada 10 padres con un ingreso familiar de 100.000 dólares o más.

Meredyth Saieed y sus dos hijos, de 7 y 10 años, solían vivir en un refugio para personas sin hogar en Carolina del Norte. El padre de los niños ha estado encarcelado desde mayo.

Aunque la familia calificó para el transporte escolar pagado por el gobierno, Saieed indicó que los niños llegarían demasiado temprano o se irían demasiado tarde bajo ese sistema. Así que decidió llevarlos y recogerlos ella misma.

Había estado trabajando turnos dobles como camarera y mesera en un restaurante francés en Wilmington, pero perdió ese trabajo debido a que repetidamente faltaba a la hora de la cena para recoger a los niños.

“A veces, cuando tienes hijos y no tienes una comunidad, tienes que hacer lo que tienes que hacer”, señaló Saieed, de 30 años. “Como madre, simplemente encuentras la manera de hacerlo”.

El último obstáculo: un coche averiado. No tenía dinero para repararlo, así que lo vendió a un desguace. Espera que este año la escuela ofrezca un transporte que funcione mejor para su familia.

No todos los niños tienen acceso a un autobús escolar

Aunque aproximadamente la mitad de los padres que viven en áreas rurales y pueblos pequeños dicen que sus hijos todavía toman un autobús a la escuela, eso se reduce a aproximadamente un tercio de los padres en áreas urbanas.

Una encuesta separada de AP-NORC/HopSkipDrive de administradores escolares encontró que casi la mitad dijo que la escasez de conductores de autobuses escolares era un “problema importante” en su distrito.

Algunos sistemas escolares no ofrecen servicio de autobús. En otros casos, las opciones disponibles no funcionan para las familias.

La comunidad en Long Island, Nueva York, donde los dos hijos de la policía Dorothy Criscuolo asisten a la escuela, proporciona servicio de autobús, pero ella no quiere que lo tomen porque han sido diagnosticados como neurodivergentes.

“No puedo tener a mis hijos en un autobús durante 45 minutos, con todos los gritos y alborotos, y luego esperar que estén bien una vez que lleguen a la escuela, que estén regulados y aprendan”, sostuvo Criscuolo, de 49 años. “Creo que es imposible”.

Así que Criscuolo los deja, y su esposa los recoge. No interfiere mucho con su trabajo, pero sí afecta el sueño: Debido a que su turno típico es de 7 p.m. a 7 a.m. y sus hijos comienzan a diferentes horas en diferentes escuelas, no es raro que solo duerma tres horas al día durante el año escolar.

La carga del transporte recae más en las madres

Las madres son las que más a menudo llevan a sus hijos a la escuela, con un 68% diciendo que generalmente asumen esta tarea, en comparación con el 57% de los padres.

La mayoría de las madres, el 55%, dicen que han faltado al trabajo, han perdido empleos o se les ha impedido acceder a oportunidades personales o profesionales debido a las necesidades de transporte escolar, en comparación con el 45% de los padres.

Syrina Franklin dice que no tenía otra opción. El padre de sus dos hijos en edad de secundaria ha fallecido, por lo que tiene que llevarlos a ellos y a un nieto de 5 años a diferentes escuelas en el lado sur de Chicago.

Después de llegar tarde al trabajo más de 10 veces, perdió su trabajo en la oficina de correos y recurrió a conducir para Uber e Instacart para llegar a fin de mes.

“La mayoría de los niños tienen personas que ayudan a llevarlos y recogerlos”, afirmó Franklin, de 41 años. “Tienen a su padre, una abuela, alguien en la familia ayuda”.

Cuando ambos padres pueden colaborar, las tareas de recogida y entrega escolar pueden ser más fáciles.

El programador de computadoras Jonathan Heiner lleva a sus tres hijos a la escuela en Bellbrook, Ohio, y su esposa los recoge.

“Definitivamente somos muy privilegiados por el hecho de que tengo un trabajo muy flexible y ella es maestra, así que sale cuando la escuela termina”, expresó Heiner, de 45 años. “No mucha gente tiene eso”.

Los padres quieren más opciones

Aunque el uso de autobuses escolares ha estado disminuyendo durante años en Estados Unidos, a muchos padres les gustaría que las escuelas ofrecieran otras opciones.

Aproximadamente cuatro de cada 10 padres dijeron que llevar a sus hijos a la escuela sería “mucho más fácil” o “algo más fácil” si hubiera más rutas de autobuses escolares, servicios de transporte organizados por la escuela o una mejor infraestructura peatonal y para bicicletas cerca de la escuela. Alrededor de un tercio citó el deseo de horarios de inicio más tempranos o más tardíos, o ubicaciones centralizadas de recogida y entrega para los autobuses escolares.

Joanna McFarland, la CEO y cofundadora de HopSkipDrive, manifestó que los distritos necesitan recuperar la responsabilidad de asegurarse de que los estudiantes tengan un transporte a la escuela.

“No creo que la forma de resolver esto sea pedir a los padres que busquen ideas innovadoras”, destacó McFarland. “Creo que realmente necesitamos ideas innovadoras de manera sistemática e institucional”.

En Houston, Rivera está esperando una verificación de antecedentes para otro trabajo. Mientras tanto, ha encontrado una nueva solución para las necesidades de transporte escolar de su familia.

Su hija de 25 años, que todavía trabaja en Amazon en un turno diurno, se ha mudado de nuevo a casa y se encarga de llevar a sus tres hermanos menores.

“Por ahora va bien”, aseguró Rivera.