Claudia Sheinbaum visitará Tamaulipas como parte de su Primer Informe de Gobierno

El mandatario destacó que Claudia Sheinbaum será recibida con gran aprecio y reconocimiento por el fuerte apoyo que ha dado a Tamaulipas. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.– Tamaulipas será de los primeros estados del país que visitará la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con motivo de su Primer Informe de Gobierno, este domingo 7 de septiembre, en el Polyforum de Ciudad Victoria, confirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

A su llegada a Palacio de Gobierno, después de presidir los trabajos de la Mesa de Seguridad, el gobernador del estado explicó que ya se realizan los preparativos de esta inédita visita, ya que por primera vez una presidenta recorrerá el país para compartir el contenido de su informe de Gobierno.

“Con mucha satisfacción ya nos han confirmado su agenda, en esta iniciativa también inédita, a nivel nacional, que por primera vez una presidenta hace presencia después de su informe para venir a compartirlo en cada una de las entidades de nuestro país; en Tamaulipas, tenemos el gusto de que se programó para este próximo domingo a la dos de la tarde”, dijo.

En el Polyforum de esta capital, a partir de las 14:00 horas, Claudia Sheinbaum expondrá ante el pueblo de Tamaulipas los programas de bienestar, así como las obras y proyectos estratégicos que impulsa su gobierno para el desarrollo y beneficio de las y los tamaulipecos.

“A partir de este viernes, voy a recorrer todo el país como parte de una rendición de cuentas. Vamos a visitar todas las entidades de la República en tres semanas y media, para presentar un informe particular en cada estado. Ahí le vamos a informar a la gente”, expuso la titular del ejecutivo federal en su Conferencia Mañanera del Pueblo, donde dio a conocer su recorrido.