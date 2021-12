Madre de familia ya era Contadora; se gradúa de Cirujano Partero

NUEVO LAREDO, TAM.- No cabe duda. Siempre encontraremos personas cuyo espíritu de lucha y entrega a lo que se proponen, las lleva a cumplir con su cometido.

Este es el caso de Tabita Ruiz García, quien actualmente tiene 37 años de edad, es esposa y madre de 3 hijos, el mayor tiene 17 años.

Ruiz García acaba de concluir la carrera de Cirujano Partero, además de contar ya con el título de Contadora Pública.

“Soy contadora pública titulada, aunque en un principio inicié la carrera de Odontología, misma que dejé trunca, porque me casé. Llegaron los hijos y luego estudié contaduría y ahora termino la carrera de medicina, siempre con el apoyo de mi esposo y familia. No es tan sencillo lograrlo, porque hay que cumplir como madre, esposa e hija”, afirmó Ruiz García.

Durante la carrera dormía muy poco, porque había que estar al pendiente de todo. Estudiar medicina es cumplir con un sueño de toda la vida, pero también para servir a la comunidad y a la iglesia a la cual pertenezco, asentó.

Tabita, dice que nadie está exento de nada, pero ante la pandemia redoblaron esfuerzos para apoyar en lo que se pudiera.

“Este es un gran logo y experiencia, de la cual estoy muy orgullosa. Mis hijos felices y orgullosos de mí, pero ahora les dejo una vara muy alta, porque yo ya concluí dos carreras. Ahora no tengo en mente qué especialidad tomaré, por lo pronto me dedico a la medicina general. Sólo me resta decir: ¡Sí se puede!”, concluyó la orgullosa doctora.