Maddison, la sorpresa en la lista mundialista de Inglaterra

MANCHESTER, Inglaterra .— James Maddison fue la inesperada ficha que el técnico de Inglaterra Gareth Southgate convocó el martes para la Copa Mundial.

El enganche de Leicester apenas ha disputado un partido con la selección, ingresando como suplente en un partido de las eliminatorias de la Eurocopa contra Montenegro en 2019. Pero se ganó la plaza para Qatar tras su buen rendimiento con Leicester esta temporada, autor de seis goles y cuatro asistencias.

Pero Maddison seguía sin ser visto como opciones reales de ser convocado y las conjeturas previo al anuncio oficial apuntaba a que sería descartado.

Southgate tuvo que llamarle para informarle de la citación.

‘Tuve que hablar con James esta mañana porque se especulaba mucho de que no iría con nosotros’, dijo Southgate. ‘Decidimos hacer un par de semanas que iba a ser convocado. No se lo íbamos a decir en ese momento’.

Southgate también incluyó a Kyle Walker, pese a que el zaguero del Manchester City se sometió a una cirugía en la ingle el mes pasado. Kalvin Phillips, su compañero de club, también entró en la lista tras ser operado en el hombro en septiembre.

Phillips jugó por primera vez desde la cirugía cuando ingresó como sustituto en el partido de la Copa de la Liga que el City disputó el miércoles contra Chelsea.

Aunque Southgate corrió el riesgo con ambos, explicó sus motivos para dejar fuera a Reece James. El lateral derecho de Chelsea se recupera de una lesión en la rodilla.

‘No iba a estar en condiciones, si todo salía perfecto, hasta las últimas etapas del torneo’, dijo. ‘Mucha incertidumbre. No me pareció llevar a un jugaador que no iba estar disponible. Creo que eso hubiera sido considerado como arrogante en ciertos círculos’.

Southgate decidió llevar a Ben White, zaguero de Arsenal, tras la baja de James. Y el atacante Marcus Rashford (Manchester United) fue tomado en cuenta tras haber quedado fuera del radar del seleccionado el año pasado.

Los ingleses se estrenarán el 21 de noviembre, midiéndose contra Irán y cuatro días después, chocarán contra Estados Unidos. Cerrarán el Grupo B frente a Gales el 29 de noviembre.

Southgate apeló a 19 jugadores que formaron parte del equipo con el que alcanzó la final de la Eurocopa el año pasado.

Harry Maguire recibió el voto de confianza del seleccionador nacional, pese a que ha sido relegado como suplente en el Manchester United.

‘Es uno de nuestros centrales’, dijo Southgate’.

Lista:

Arqueros: Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle), Aaron Ramsdale (Arsenal)

Defensores: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Coady (Everton), Eric Dier (Tottenham), Harry Maguire (Manchester United), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Manchester City), Ben White (Arsenal)

Volanres: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Conor Gallagher (Chelsea), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Manchester City), Declan Rice (West Ham)

Delanteros: Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), James Maddison (Leicester), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Chelsea), Callum Wilson (Newcastle)