Mackenzie Catalina y Regina Tijerina brillan con TAMIU

LAREDO, TX.-Las jugadoras de voleibol de la Universidad de Texas A&M Internacional (TAMIU, por sus siglas en inglés), Mackenzie Catalina y Regina Tijerina fueron elegidas para formar parte del Equipo de la Conferencia Lone Star, Verano 2021.

Ambas jóvenes son jugadores de tercer año y fueron seleccionados por un panel de entrenadores de la liga.

Catalina, nativa de Cedar Park, Texas, fue la fuerza ofensiva durante toda la temporada, promediando 4.78 remates por set, 195 salvadas, 20 bloqueos, 8 asistencias y 7 servicios as.

Mientras que Tijerina, nacida en Brownsville, Texas, lideró la defensa con 4.78 salvadas por set, 22 servicios as, 53 asistencias y 4 remates.