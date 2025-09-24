Macabro hallazgo: ranchero encuentra el cuerpo en descomposición de una mujer en una brecha de Nuevo León

Anáhuac, Nuevo León. — Un ranchero que buscaba una vaca extraviada hizo un macabro descubrimiento la noche de este martes: el cuerpo sin vida de una mujer en avanzado estado de descomposición, en una zona rural ubicada a más de un kilometro de los límites entre Nuevo León y Tamaulipas, en el sector sur.

El hallazgo ocurrió en la brecha conocida como División de Estado, al suroeste de la Carretera Nacional Monterrey-Nuevo Laredo en e kilometro 174, cerca del rancho El Estribo y en las inmediaciones de la presa El Perro, en el lado sur de la línea divisoria entre ambos estados, Las coordenadas geográficas del lugar, según Google Maps, son: 27.1552160, -99.7926710.

El cuerpo, presenta un avanzado estado de putrefacción, y se estima que la mujer falleció entre 30 y 45 días. Por sus características físicas, se presume que era una fémina joven, de entre 20 y 25 años, de complexión delgada. Vestía un short de mezclilla azul, ropa interior blanca y una blusa azul marino con figuras blancas.

El lugar donde fue encontrado el cuerpo está aproximadamente a 20 kilómetros de la Carretera Nacional, en el monte, por donde transitan trabajadores de los ranchos. La entrada a la brecha División de Estados, es un portón de metal, color blanco.

Se exhorta a la ciudadanía a proporcionar cualquier información que pueda ayudar a identificar a la víctima, cuyo cuerpo fue hallado sin documentos ni señas visibles de identidad. Asimismo, se hace un llamado urgente a las organizaciones de madres buscadoras de personas desaparecidas para que se acerquen y verifiquen si se trata de alguno de sus seres queridos.

Trabajadores de ranchos cercanos denunciaron que, a pesar de haber reportado el hallazgo, las autoridades investigadoras de Nuevo León no han atendido el caso, y el cuerpo permanece en el lugar, expuesto al riesgo de ser depredado por animales.

