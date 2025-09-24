Avanza entrega de pólizas de seguro a contribuyentes cumplidos en Nuevo Laredo

Se han entregado alrededor de 15 mil pólizas de las 20 mil que fueron asignadas para este año

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Ingresos, continúa con la entrega de pólizas de seguro a los ciudadanos que cumplen con el pago de su impuesto predial o que firman convenios de pago en parcialidades.

Martín Reynaldo Garza, director de Ingresos, informó que hasta el momento se han entregado alrededor de 15 mil pólizas de las 20 mil que fueron asignadas para este año, y que aún se cuenta con aproximadamente 5 mil disponibles para los contribuyentes.

“Tenemos entregadas un poquito más de 15 mil pólizas de las 20 mil que se tienen asignadas, así como también hay cinco casos que están actualmente en reclamo de seguros, todavía en proceso de pago. Las compañías requieren documentación específica para poder otorgar el reembolso a los afectados”, explicó el funcionario.

Las pólizas cubren hasta 150 mil pesos por daños meteorológicos y por incendios, además de una cobertura adicional de 40 mil pesos en caso de robo con violencia del patrimonio familiar.

Garza detalló que en los casos de reclamo ya se corrió el proceso de registro: los ajustadores levantaron las cotizaciones, tanto de las compañías como de las personas afectadas, la información se subió a la plataforma y actualmente se encuentra en trámite de resolución por parte de la aseguradora.

El director de Ingresos recordó que la vigencia de la póliza es hasta el 1 de febrero de 2026, por lo que exhortó a los ciudadanos a aprovechar este beneficio que protege su patrimonio y que se otorga de manera gratuita a quienes se mantienen al corriente con el predial.

“Todavía tenemos disponibilidad de pólizas para aquellas personas que hagan el pago de su impuesto predial o firmen un convenio con nosotros de pago en parcialidades de su casa habitación”, destacó.

Con este programa, el Gobierno Municipal apoya a las familias neolaredenses, brindando seguridad y respaldo económico ante situaciones imprevistas.