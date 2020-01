Lupillo Rivera se harta de fan en redes y lo insulta

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante Lupillo Rivera se molestó con un seguidor que le dejó más de diez comentarios negativos y le sugirió ir a la iglesia.

A través de un video mostró su malestar con un seguidor que solamente se ha dedicado a molestarlo en sus distintas redes sociales.

Por ello, le dio algunos consejos a este usuario.

No es una amenaza. Si yo te caigo mal, si no te gusta mi música, mi forma de actuar, mi forma de cantar, no te gusta mi familia, si no te gusta nada de mí, ¿qué haces siguiéndome? Mejor usa las redes sociales para cosas positivas”