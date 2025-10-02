LPD reforzará operativos contra conductores sin licencia y seguro en octubre

El vocero detalló que también se reconocerán licencias mexicanas siempre que sean válidas y acompañadas de un seguro vigente

LAREDO, TX. — Durante todo el mes de octubre, el Departamento de Policía de Laredo (LPD) llevará a cabo operativos especiales enfocados en detectar a conductores sin licencia válida o sin seguro de responsabilidad civil.

La medida se enmarca en la aplicación de la Ley SB 857, aprobada por la 89ª Legislatura de Texas y en vigor desde el 1 de septiembre de 2025. Esta legislación otorga a las corporaciones policiales autoridad para remolcar vehículos en todo el estado cuando el conductor incumpla con los requisitos básicos de conducir legalmente.

José Baeza, portavoz del LPD, explicó que aunque Laredo ya contaba con una ordenanza local que permitía retirar autos en estos casos, ahora la medida será uniforme en todo Texas. “Si no tienes seguro, no tienes licencia, te van a quitar el carro. Es muy sencillo. Manejar es un privilegio, no un derecho”, enfatizó.

El vocero detalló que también se reconocerán licencias mexicanas siempre que sean válidas y acompañadas de un seguro vigente. “Si está válida en México, está válida aquí. Hay aseguranzas especiales que cubren ambos lados de la frontera y eso también se acepta”, señaló.

Sobre la posibilidad de falsificaciones, Baeza aseguró que LPD cuenta con mecanismos para verificar la autenticidad de las licencias mexicanas. “Podemos checar si la licencia es válida o no, tenemos forma de verificar en nuestros archivos”, indicó. El llamado de la corporación es claro: portar una licencia vigente y contar con un seguro de responsabilidad civil no solo es un requisito legal, sino también una obligación de seguridad y responsabilidad compartida en las carreteras.