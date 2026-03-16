Los Knicks remontan 21 puntos y vencen 110-107 a los Warriors mermados

Jalen Brunson (11), izquierda, de los Knicks de Nueva York, se enfila a la canasta para encestar pasando a jugadores de los Warriors de Golden State durante la segunda mitad del partido de baloncesto de la NBA, el domingo 15 de marzo de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig)

Jalen Brunson (11), izquierda, de los Knicks de Nueva York, se enfila a la canasta para encestar pasando a jugadores de los Warriors de Golden State durante la segunda mitad del partido de baloncesto de la NBA, el domingo 15 de marzo de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig)

NUEVA YORK (AP) — Jalen Brunson anotó 30 puntos y repartió nueve asistencias, y los Knicks de Nueva York remontaron un déficit de 21 puntos ante una alineación improvisada de Golden State para vencer 110-107 a los Warriors el domingo por la noche.

Karl-Anthony Towns sumó 17 unidades y 12 rebotes para los Knicks, mientras que OG Anunoby y Jordan Clarkson aportaron 14 tantos cada uno. A los Knicks les tomó un tiempo despertarse en su regreso a casa tras una gira de cinco partidos como visitantes, antes de finalmente conseguir su tercera victoria consecutiva.

Los Knicks tomaron la delantera brevemente en los primeros minutos del partido y luego no volvieron a estar arriba hasta los minutos finales del tercer cuarto, después de canastas consecutivas de Brunson.

Brandin Podziemski anotó 25 puntos para los Warriors, que tuvieron a Stephen Curry y a la mayoría de sus nombres más reconocibles en el banquillo en su quinta derrota consecutiva, la peor racha de la temporada. Quentin Post logró un récord personal de 22 y Gui Santos terminó con 20.

Curry se perdió su 17mo partido consecutivo por dolor e inflamación en la rodilla derecha. Su hermano menor, Seth Curry, estará fuera al menos una semana por una distensión en la ingle izquierda, y el veterano ala-pívot Al Horford tiene una distensión en la pantorrilla izquierda que también lo dejará fuera al menos una semana.

Golden State también dio descanso a Draymond Green, Kristaps Porzingis y De’Anthony Melton en la primera noche de una serie de partidos en noches consecutivas, con la esperanza de que estén disponibles el lunes en Washington. Los Warriors utilizaron su 11ma alineación titular distinta en los últimos 11 partidos y la 34ta de la temporada.

OTROS RESULTADOS

Oklahoma City 116, Minnesota 103

Milwaukee 134, Indiana 123

Dallas 130, Cleveland 120

Toronto 119, Detroit 108

Philadelphia 109, Portland 103

Sacramento 116, Utah 111