América impone su dominio y vence 2-0 a Mazatlán

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Raphael Veiga y Vinicius Lima hicieron los goles con los que América se impuso en casa 2-0 a Mazatlán el domingo, en la conclusión de la 11ra jornada del torneo Clausura de la Liga MX.

El brasileño Veiga reflejó el dominio americanista en el marcador hasta los 43 minutos, cuando dio una media vuelta dentro del área para vencer a Ricardo Rodríguez y celebrar su segunda diana como azulcrema.

El también brasileño Lima se estrenó como goleador con un tanto en un disparo desde el balcón del área, que se metió a las redes junto al poste a los 81 minutos.

Brian Rodríguez desperdició la opción de abrir el marcador por los azulcremas al fallar un penal a los ocho minutos, acción que fue señalada por la árbitra Karen Hernández tras recurrir a la repetición de video. El extremo uruguayo Rodríguez realizó un cobro muy suave, que fue detenido a un costado por Rodríguez.

América hilvanó victorias por segunda ocasión en el curso, colocarse en la 7ma posición con 17 unidades; Mazatlán se estancó en el 16to escalón con 10 puntos.

Veiga tenía tres partidos de liga sin marcar goles, luego de haberlo hecho contra Puebla.

Josué Ovalle tuvo en los primeros minutos del complemento una gran oportunidad para hacer el 1-1 luego de que Dudu Teodora descolgara por banda derecha y le cediera un pase que no pudo mandar a las redes con el marco abierto.

Lima sí aprovechó su opción de unirse al listado de goleadores en el campeonato, luego de que Veiga le dejó en corto el cobro de un tiro libre, que condujo sobre la línea del área, hasta sacar el disparo cruzado que fue a las redes.

Por América, el arquero Rodolfo Cota comenzó como titular por segundo juego de liga consecutivo; en el caso de este encuentro, ya como titular del América debido a la ruptura de tendón de Aquiles que sufrió Luis Ángel Malagón a media semana, durante el partido ante el Philadelphia Union, en la ida de octavos de final de la de la Copa de Campeones de Concacaf.

América volverá al campo del Estadio de la Ciudad de los Deportes el miércoles, cuando sea el anfitrión del Philadelphia Union con una ventaja de 1-0 como colchón pensando en avanzar a la siguiente ronda.

Tigres no pasa del empate ante Gallos en casa

Tigres no aprovechó su condición de local ante uno de los rivales más débiles al no pasar de un 0-0 como anfitrión del Querétaro.

La igualada deja a los Tigres en la 6ta posición al quedarse con 17 unidades; Gallos hilvanó su quinta fecha sin victoria para cerrar la jornada en la 17ma posición con siete unidades.

Los felinos fueron incapaces de lucir frente a sus aficionados en un partido en el que apenas hicieron dos remates que fueron a portería. El segundo del argentino Ángel Correa fue el más peligroso durante el descuento.

Tigres ahora deberá prepararse para recibir el jueves al FC Cincinnati en la vuelta de su serie de octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, compromiso en el que los felinos se encuentran abajo 3-0 en el marcador.

Clasificación

Con la conclusión de la 11ra jornada, Cruz Azul tiene 26 puntos; Toluca con 25; Chivas 24; Pachuca 21; Pumas 20; Tigres América y Atlas 17; Monterrey 14; Tijuana y Puebla 12; San Luis y Ciudad Juárez 11; Necaxa, León y Mazatlán 10; Querétaro 7 y Santos 5.

Próxima jornada

La jornada 12 comenzará el viernes 20 de marzo con Necaxa vs. Tijuana y Mazatlán vs. Cruz Azul; continuará el sábado 21 de marzo con Atlas vs. Querétaro, Monterrey vs. Guadalajara, San Luis vs. León y Pumas vs. América y concluirá el domingo con Pachuca vs. Toluca, Santos vs. Puebla y Ciudad Juárez vs. Tigres.