Los debutantes Penge y Bridgeman comparten el liderato en el Genesis

Jacob Bridgeman realiza un tiro desde el fairway del hoyo 18 durante la segunda ronda del torneo de golf Genesis Invitational en el Riviera Country Club, el viernes 20 de febrero de 2026, en el área de Pacific Palisades en Los Ángeles. (Foto AP/Caroline Brehman)

LOS ÁNGELES (AP) — Marco Penge y Jacob Bridgeman tuvieron cierres soberbios en Riviera el viernes, cada uno con un 64 de 7 bajo par que los dejó empatados en el liderato del Genesis Invitational, con Rory McIlroy pisándoles los talones.

Para Scottie Scheffler, el objetivo era simplemente llegar al fin de semana. Lo consiguió por el margen más estrecho: un putt de par de 7 pies que rozó lo justo el borde del hoyo para girar y entrar.

Penge, el jugador mejor ubicado del circuito europeo en asegurarse una tarjeta del PGA Tour para este año, se despegó con cinco birdies en sus últimos siete hoyos y fue el primero en registrar 12 bajo par (130).

Bridgeman apenas jugó en Riviera por primera vez el miércoles debido a la lluvia. Hizo birdie en sus últimos tres hoyos y terminó con un hierro 5, con una brisa fresca, dejándola a 8 pies para unirse a Penge.

McIlroy ha abierto con 66-65 y solo tiene un bogey en su tarjeta tras 36 hoyos, un cambio notable respecto a la semana pasada en Pebble Beach, cuando tuvo tres doble bogeys y un triple bogey que arruinaron sus opciones de pelear por el título.

Xander Schauffele dio más pasos hacia recuperar la precisión con un 65 que lo dejó a tres golpes, junto con Adam Scott, dos veces ganador en Riviera, quien firmó la mejor vuelta del día con 63. Scott estaba 9 bajo par tras 13 hoyos, hasta que pasó la última hora luchando para salvar el par y solo no lo logró en el hoyo final.