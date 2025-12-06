¡Lo hallan sin vida en su vivienda!

La persona fue identificada como Edgar “A”, de 43 años, apodado “El Panda”, esto por medio de la credencial para votar que las autoridades encontraron entre sus pertenencias. (Foto: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- En la soledad de su domicilio, un humilde lavacarros fue encontrado sin vida por sus vecinos; el hombre era alcohólico y tenía problemas de salud.

La persona fue identificada como Edgar “A”, de 43 años, apodado “El Panda”, esto por medio de la credencial para votar que las autoridades encontraron entre sus pertenencias.

De acuerdo al reporte oficial, vecinos de “El Panda”, reportaron al 9-1-1 que, en Washington y Quevedo, en una vecindad, se encontraba una persona inconsciente.

Paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar, donde al entrar a la habitación, procedieron a revisar los signos vitales de la persona, confirmando que estaba sin vida y había quedado recostado sobre su cama.

Edgar vestía playera celeste, dos chamarras, pantalón caqui y gorro. En el sitio, las autoridades encontraron una gran cantidad de latas vacías de cerveza.

Una de las vecinas, Juana “N” informó a elementos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas que Edgar habitaba el cuarto desde hace seis meses, que no tenía familia y días antes se había sentido mal de salud.

Agregó que, al no verlo salir de su cuarto, lo fueron a buscar, encontrándolo inconsciente, por lo que pidieron ayuda al 9-1-1. Los agentes investigadores dieron fe de la muerte del hombre, ordenando el traslado del cuerpo a una funeraria para la práctica de la autopsia.