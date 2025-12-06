Ocasiona joven accidente por omitir semáforo en López de Lara y Maclovio Herrera

Tras la colisión, los agentes viales realizaron el peritaje correspondiente para determinar responsabilidades y evaluar los daños ocasionados. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un accidente vial registrado en el cruce de la calle Maclovio Herrera y la avenida César López de Lara dejó cuantiosos daños materiales .

El percance ocurrió cuando Rodrigo, de 18 años, conductor de una camioneta Chevrolet Trax, avanzó sobre César López de Lara a pesar de tener el semáforo en rojo. Ante los agentes viales, el joven declaró: “Me dirigía por la César López de Lara con el semáforo en rojo; al avanzar, la camioneta chocó con el carro naranja. No iba a exceso de velocidad”.

Al mismo tiempo, Emilia Guadalupe, de 43 años, conducía un Dodge Charger en sentido de poniente a oriente sobre Maclovio Herrera. De acuerdo con el reporte oficial, la mujer contaba con luz verde al momento de ingresar al crucero, lo que provocó el impacto contra la camioneta que no respetó la señal vial.

Tras la colisión, los agentes viales realizaron el peritaje correspondiente para determinar responsabilidades y evaluar los daños ocasionados.

No se reportaron personas lesionadas, aunque ambos vehículos presentaron afectaciones considerables. Las autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones y respetar los semáforos para evitar accidentes en esta zona de alto flujo vehicular.