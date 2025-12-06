Consolida la UAT calidad de la carrera de Medicina en Matamoros

Llevó a cabo el proceso de evaluación para reacreditar la carrera de Médico Cirujano

Matamoros, Tam.-Comprometida con la calidad y la mejora continua de sus programas educativos, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo el proceso de evaluación para reacreditar la carrera de Médico Cirujano que imparte la Facultad de Medicina Matamoros.

El proceso estuvo a cargo del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, A. C. (COMAEM), marcando un momento clave para fortalecer los estándares académicos y formativos que distinguen a esta dependencia universitaria.

La apertura fue encabezada por el director interino de la Facultad, Dionicio Enrique Martínez Saldaña, acompañado por autoridades académicas y administrativas, quienes recibieron al equipo del COMAEM, integrado por Juan Manuel López Escalante, coordinador de la Comisión Evaluadora; Juan Ángel Alonso Avelino, secretario; y Alina Dávalos Verduzco, evaluadora comisionada, además de los pares evaluadores conectados a distancia.

En su mensaje, Martínez Saldaña destacó la importancia del proceso, señalando que la Facultad de Medicina Matamoros forma profesionistas con una visión humanista y un alto sentido ético, en concordancia con la orientación transformadora impulsada por el rector Dámaso Anaya Alvarado.

Subrayó que esta reacreditación constituye un paso estratégico para asegurar la pertinencia del modelo educativo, fortalecer la actualización docente y promover la investigación estudiantil.

Agradeció al comité evaluador por su tiempo y experiencia, reconociendo el valor de sus observaciones para seguir avanzando en la mejora continua.

Durante la jornada, los integrantes del COMAEM realizaron un recorrido por las aulas, los laboratorios, el Centro de Simulación y el anfiteatro, así como por diversas áreas administrativas y académicas.

Asimismo, sostuvieron entrevistas con coordinadores, docentes, estudiantes y pasantes, además de visitar los campos clínicos que cuentan con convenios vigentes para ciclos clínicos, internado y servicio social.