No sobrevive a lesiones; fallece hombre días después de caer en su vivienda

Se identificó a la persona como Arturo “V” de 60 años, quien estaba internado en el área de cuidados intensivos desde el pasado 30 de noviembre

A pesar de los esfuerzos médicos, su condición no mejoró y finalmente falleció. (Foto: Carlos Figueroa/Líder Web)
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM .- Varios días después de resultar lesionado al caer desde el segundo piso de su vivienda, un hombre falleció en el Hospital General-IMSS Bienestar.

Se identificó a la persona como Arturo “V” de 60 años, quien estaba internado en el área de cuidados intensivos desde el pasado 30 de noviembre.

Según información proporcionada por la trabajadora social del hospital, Irene “G”, Arturo “V” fue trasladado en ambulancia a las 15:15 horas del 30 de noviembre, tras sufrir una caída desde el segundo piso de su domicilio. El hombre llegó en estado grave debido a un fuerte golpe en la cabeza.

Tras ser ingresado en urgencias, el paciente fue trasladado inmediatamente a la unidad de terapia intensiva, donde se le brindaron los cuidados necesarios. A pesar de los esfuerzos médicos, su condición no mejoró y finalmente falleció.

Agentes de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas dieron fe de los hechos, ordenando el traslado del cuerpo a una funeraria para la práctica de la autopsia.

