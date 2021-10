Lo admiten, Fortnite Impostores está inspirado en Among Us

CIUDAD DE MÉXICO.-Uno de los juegos más populares hasta el momento, es Fortnite desarrollado por Epic Games, quien ha buscado nuevas formas de sorprender e impresionar a sus jugadores, sin embargo, dio de que hablar el pasado agosto cuando lanzó un nuevo modo llamado Impostores, en el que tenía ciertas similitudes con Among Us, por lo que fue muy criticado y ahora Epic ha dado a conocer su opinión.

A través del blog de Fortnite, en una entrada dedicada a las novedades que trae la reciente actualización del juego, que trae mejoras al modo Impostores y aprovechó para aclarar que este modo está inspirado en Among Us de Innersloth.

“El parche v18.20 viene con mejores de Impostores, ¡el modo de juego inspirado en Among Us de Innersloth!”, diceFortnite.

Fortnite Impostores consiste en que ocho agentes tiene el objetivo de proteger su sede de una de las facciones secretas, y de esa forma poder mantener una reunión para discutir que jugador que parezca sospechosos, puede ser el infiltrado. Sin duda nos suena algo parecido.

Tras el lanzamiento de este modo de juego, parece que a los de Innersloth no les pareció la idea, ya que los creadores del juego original, confirmaron que no se trataba de ningún tipo de colaboración, a pesar de que se utilice una terminología muy parecida.

Fueron varios meses de silencio en los que estuvo Epic Games, sin embargo, parece que tras las críticas de algunos fanáticos de Among Us, tuvieron que salir de donde tomaron la inspiración para esa modalidad de juego, para evitar otros problemas y no tener más acusaciones de plagio.

Recordemos que no es la primera vez que Fortnite es acusado de plagio, pues anteriormente se le acusó de copiar algunas mecánicas relacionadas al Battle Royal de PUBG.

Fuente: Código Espagueti