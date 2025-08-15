Lleva ‘Presidencia Cerquita de Ti’ beneficios a la colonia Hidalgo

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo realizó una nueva edición del programa “Presidencia Cerquita de Ti”, esta vez en la Plaza de la Libertad de la colonia Hidalgo, donde cientos de personas se dieron cita para aprovechar trámites, asesorías y servicios gratuitos que mejoran la calidad de vida de las familias.

La jornada estuvo encabezada por la secretaria de Bienestar Social, Liliana Arjona Barocio, el regidor del sector, Juan de Dios Juanes Carrizales, y demás miembros del gabinete municipal, quienes dialogaron personalmente con las y los vecinos para escuchar sus necesidades y buscar soluciones inmediatas.

“Este programa es un puente directo entre el gobierno y la ciudadanía; estamos aquí para escuchar, atender y dar respuesta a sus peticiones, porque lo más importante es su bienestar”, expresó Liliana Arjona Barocio.

Durante la actividad, se ofrecieron servicios médicos, cortes de cabello, atención jurídica, programas del DIF, vacunación, así como asesoría sobre programas sociales, empleo y apoyos municipales.

El programa “Presidencia Cerquita de Ti” se ha consolidado como una estrategia efectiva para fortalecer la cercanía y la confianza entre gobierno y comunidad, al brindar atención directa en los propios entornos de las y los ciudadanos.

El Gobierno Municipal invita a la población a mantenerse informada sobre las próximas fechas y sedes del programa para seguir trabajando juntos por un Nuevo Laredo más unido y solidario.