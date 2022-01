Llega traducción subtitulada a Google Meet

CIUDAD DE MÉXICO.- Los subtítulos traducidos en tiempo real llegan a Google Meet para web y dispositivos móviles, luego de que esta novedad permaneciera en fase beta desde septiembre del año pasado.

Esta función permitirá que las personas que no son de habla inglesa accedan a una traducción en tiempo real de los subtítulos provenientes de un participante hablando en este idioma.

Google aclaró que la función estará disponible para que las reuniones en inglés sean traducidas al francés, alemán, portugués y español.

Con el despliegue de esta opción, la compañía aseveró que las videollamadas serán más inclusivas y colaborativas al traspasar las barreras del idioma.

Otro de los impactos que tendrá será en el área de educación pues, según la tecnológica, permitirá a los docentes comunicarse con estudiantes, padres y grupos interesadas de otras latitudes culturales.

Para activar los subtítulos traducidos sólo hay que dirigirse al ícono de engranaje de configuraciones, e ir a la opción «Subtítulos». Luego, activar los subtítulos y seleccionar el idioma deseado.

Esta innovación sólo estará disponible para algunos planes premium de Google para empresas y educación como Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Teaching and Learning Upgrade y Education Plus.

Por ahora, no estará disponible para la suscripción individual de Google Workspace ni para usuarios con cuentas personales de Google.