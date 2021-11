Llega juego móvil Rocket League Sideswipe

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de que en marzo anunciaran el desarrollo de una nueva versión de Rocket League para dispositivos móviles, el videojuego que combina a los autos con el futbol y otros deportes al fin ha llegado para smartphones y tabletas iOS y Android.

Rocket League Sideswipe es un juego desarrollado por Psyonix Studios que debutó a mediados de noviembre en Oceanía con una pre-temporada que servirá para que los jugadores se preparen para el Rocket Pass o pase de temporada que contendrá, así como la modalidad de Rangos competitivos.

Al igual que en el juego de PC y consolas, los jugadores contarán con artículos cosméticos con los que podrán personalizar a sus vehículos. A lo largo de la pre-temporada podrán ganar algunos de estos objetos, además de aprender la dinámica del juego antes de que comience la Temporada 1, que llegará en algún momento de diciembre y de la cual pronto se revelarán más detalles.

El juego tendrá soporte a controles táctiles y a controles físicos. Al igual que en Rocket League, los jugadores podrán usar turbos para acelerar y llevar a sus autos a las alturas, al hacer maniobras que les permitan llevar el esférico hacia la portería contraria para anotar.

Los conductores tendrán la alternativa de jugar partidas privadas con amigos o competir en línea con desconocidos.

Aunque Rocket League Sideswipe es un título completamente nuevo e independiente, al vincular la cuenta de Epic Games los jugadores ganarán experiencia adicional, tanto en Rocket League como en Sideswipe tan sólo por jugar.

Al ganar un partido en línea en Rocket League, los pilotos obtendrán experiencia adicional y un bono de la victoria, el cual también pueden obtener al subir de nivel en Sideswipe. Pronto, Psyonix compartirá más información sobre la manera en la que ambas experiencias estarán relacionadas.

Sideswipe también contará con una banda sonora con toques de música electrónica de artistas como Monstercat, así como el estilo chiptune pop/rock de Anamanaguchi. Algunas de las canciones incluidas son:

Aunque Rocket League Sideswipe será un juego gratuito, se espera que el Rocket Pass y varios artículos sean comercializados a cambio de dinero real, como ocurre con la edición original de Rocket League.

Rocket League Sideswipe.

Now Available Worldwide on iOS and Android. pic.twitter.com/LL5qUjdoCl

— Rocket League Sideswipe (@RLSideswipe) November 29, 2021