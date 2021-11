Niega Galilea Montijo vínculos con la familia de Gómez Mont

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre llanto, Galilea Montijo aseguró que no ha tenido ninguna relación de negocios con la familia de Inés Gómez Mont. quien, junto con su esposo, son buscados por delincuencia organizada y lavado.

«No tengo, ni he tenido ninguna relación indebida y mucho menos de negocios con la familia Puga-Gómez», dijo en un video publicado en Instagram.

La conductora del programa Hoy defendió a su esposo, Fernando Reina Iglesias, luego de que se fuera relacionado con el escándalo de la ex conductora de Ventaneando.

«Me duele nombren y afecten tanto a mi esposo, que es un hombre intachable y trabajador, además de ser un gran papá y compañero.

«Mi esposo dejó de laborar en el Ayuntamiento de Atizapán porque decidió emprender nuevos retos profesionales, él ahora es integrante del Consejo Directivo de la Industria Mexicana de la Radiodifusión y ahora está colaborando en la realización de un documental sobre feminicidios en América Latina para alertar sobre la violencia de género que nos acecha diario», señaló.

Asimismo, Montijo confirmó que su hermana, Norma Paola Caudillo, fue puesta en un proceso penal por supuesta posesión de drogas; sin embargo, recibió la ayuda jurídica de Televisa.

«Mi hermana Paola salió de un lamentable e injusto proceso penal con la ayuda de un jurídico de aquí de mi empresa, para la cual yo trabajo. A nadie más le debo el apoyo a mi familia, solo a nuestro jurídico y a los directivos de mi empresa y esto consta con papeles con el nombre del abogado», sostuvo.

El video con una duración de cuatro minutos fue publicado luego de que su nombre fue mencionado en el nuevo libro de Anabel Hernández, «Emma y Otras Señoras del Narco», donde se le relaciona con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva.

«Pido y de verdad suplico que ya paren a los ataques a mi persona a lo largo de tanto años, yo ya no hablaré nada de este tema, ni de ningún tema relacionado a cualquier escándalo, espero que lo entiendan ustedes y también los compañeros de la prensa y también lo respeten.

«Siempre me he callado y aguantado, se me ha acusado de muchas maneras sin pruebas; soy una mamá de familia muy dolida, una mujer y me siento devastada y muy dolida, una mujer que ha sido muy trabajadora desde los 14 años».