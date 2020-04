Llaman a no reunirse en grupos grandes en Domingo de Pascua

Parques y plazas permanecerán cerrados al público, y no se habilitarán hasta que las autoridades municipales lo indiquen

NUEVO LAREDO, TAM.- Ante el riesgo de propagación del COVID-19 en la ciudad, la Dirección de Protección Civil y Bomberos pide a la población a evitar reunirse para los festejos del ‘Día de la Pascua’, ya que los parques, plazas y lugares públicos donde acostumbran a congregarse la ciudadanía permanecen cerrados.

Omar Enríquez Sánchez, director de PC hizo un llamado a las familias a tomar medidas preventivas, lo que implica hacer conciencia y evitar salir a divertirse.

“Es importante que en las casas no se concentren grupos grandes de personas, debido a que pudieran existir personas con coronavirus y no lo saben, este año, no podremos salir a festejar, ya que todos estamos expuestos a que alguien nos contagie, por ello, es importante quedarse en casa y seguir con todas las medidas de prevención que indican las autoridades de salud”, manifestó.

El funcionario exhortó a las familias a celebrar las fiestas en casa y en grupos pequeños para evitar contagio.

“Recomendamos que este domingo no salgan de sus casas, ya que hay personas que puede ser asintomáticos que siguen con su vida normal, van al centro comercial, hacen sus compras y sin darse cuenta está contaminando a otras personas, por eso recomendamos suspender la visita de parientes y amigos, con lo que se busca proteger a los integrantes de cada familia”, aseguró.

Enríquez Sánchez, agregó que los parques y plazas permanecerán cerrados al público, y no se habilitarán hasta que las autoridades municipales lo indiquen.