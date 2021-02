Llaman a no confiarse al bajar casos de Covid

La disminución de casos en las últimas tres semanas, no debe ser motivo para confiarse y creer que ya no existe el Covid-19, consideró el jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 5, Óscar González Arrambide.

NUEVO LAREDO, TAM.- La disminución de casos en las últimas tres semanas, no debe ser motivo para confiarse y creer que ya no existe el Covid-19, consideró el jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 5, Óscar González Arrambide.

Solicitó a la población a mantener las medidas de prevención para evitar mayores contagios y nuevamente un repunte en los casos, del cual dijo posiblemente esta semana que entra se podría registrar a causa del Súper wold y no por las bajas temperaturas que se han presentado.

“La gente estuvo más resguardada, no anduvieron tanto en la calle saliendo, creemos que vayamos a tener un repunte más que por las bajas temperaturas, que espero que no, por el súper wold porque hubieron muchas reuniones en casa por diferentes motivos. Estamos tratando de disuadir de que la gente se junte, quizá para la semana entrante podríamos tener un repunte en ese sentido”, declaró.

Señaló que la Clínica Covid también registró una disminución en la demanda por este virus.

“Hasta ahorita vamos bien, la semana pasada teníamos a 22 pacientes, ayer estaban ya 11 pacientes, no tenían personas entubadas, pero no es un signo para relajarnos, para bajar la guardia, sino al contrario, tenemos que seguir esforzándonos de no salir todos los neolaredenses”, declaró.

En cuanto a la aplicación de la vacuna personal médico mencionó que este viernes se concluyó con la aplicación de la segunda dosis a un grupo de 70 empleados de salud.

“En el Hospital General aplicaron la segunda dosis a quienes recibieron la primera el mes pasado, esta vez se aplicaron 70, pero me faltan 330 empleados, es un buen volumen. Estamos en la espera de que nos lleguen más vacunas para las personas de 65 años o más”, concluyó.