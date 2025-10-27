Llama Monseñor Cabrera López a celebrar con devoción las fiestas de San Judas Tadeo

Anoche, la parroquia lució llena y se espera que este martes se supere el número de asistentes

Nuevo Laredo, Tam. – Con la Parroquia de San Judas Tadeo vestido de luz, flores y cánticos, los fieles devotos del patrono de las causas difíciles se dieron cita y abarrotaron tanto el patio como la propia iglesia este domingo, en un fuerte acto de fe, tradición y alegría disfrutando de las fiestas patronales del adorado Santo.

La jornada de este domingo, a las 19:00 horas, tuvo la misa dominical presidida por Monseñor Rogelio Cabrera López, administrador apostólico de la Diócesis, quien se dirigió ante cientos de fieles que llenaron los pasillos y hasta el atrio de la parroquia, para disfrutar y acompañar en esta misa tan esperada.

Monseñor Cabrera López, invitó a los asistentes a “perseverar en la esperanza y celebrar esta devoción de tan querida tradición, que nos enseña la urgencia de acudir al Señor con confianza”.

Tras la ceremonia eucarística, los feligreses se reunieron en el patio de la parroquia, para seguir disfrutando de las fiestas y donde el grupo musical “Misión Colombiana” ofreció un concierto para amenizar la velada de convivencia familiar. La unión de lo religioso con lo cultural convirtió el domingo en una fiesta de todos.

Para el día principal, el 28 de octubre, la parroquia tendrá misas durante todo el día, además de la visita de danzas, cabalgatas y peregrinaciones provenientes del poniente de la ciudad. De igual manera que todos los años, por la tarde noche se tendrá música con jóvenes y grupos locales, entre ellos La Cúspide.