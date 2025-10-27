Mitchell anota 24 y Mobley luce en tiros libres en triunfo de Cavaliers 118-113 ante Bucks

Giannis Antetokounmpo de Milwaukee estuvo a una asistencia de un triple-doble con 40 puntos y 14 rebotes

Donovan Mitchell, guardia de los Cavaliers de Cleveland, se desliza por la cancha tras recibir una falta en un intento de canasta de tres puntos en la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA contra los Bucks de Milwaukee, el domingo 26 de octubre de 2025, en Cleveland. (AP Photo/David Dermer)

CLEVELAND (AP) — Donovan Mitchell anotó 24 puntos, incluidos diez en el último cuarto, Evan Mobley agregó 23 y los Cavaliers de Cleveland resistieron el domingo por la noche 118-113 a los Bucks de Milwaukee para ganar su primer partido en casa.

Mobley tuvo un récord personal de 12 de 12 en tiros libres junto con ocho rebotes y seis asistencias. El último jugador de los Cavaliers en lograr la perfección desde la línea al hacer 12 o más intentos fue LeBron James el 5 de noviembre de 2014, contra Utah. James también e fue 12 de 12.

Fue la vigésima tercera vez en la historia de la franquicia que un jugador de Cleveland hizo todos sus tiros libres al realizar 12 o más intentos.

Sam Merrill agregó 17 puntos y De’Andre Hunter —quien se perdió los dos primeros juegos debido a un moretón en la rodilla derecha— anotó 16 mientras Cleveland ganó su segundo partido consecutivo después de perder su apertura.

Giannis Antetokounmpo de Milwaukee estuvo a una asistencia de un triple-doble con 40 puntos y 14 rebotes. AJ Green tuvo 20 puntos.

Los Bucks no contaron con Kyle Kuzma (esguince en el tobillo izquierdo), Cole Anthony (enfermedad) y Kevin Porter Jr. (esguince en el tobillo izquierdo).