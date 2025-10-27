Huelga en El Metro afecta transporte público

LAREDO, TX. — El sistema de transporte público El Metro Transit System amaneció este lunes en huelga, luego de que choferes y personal de mantenimiento detuvieran labores por desacuerdos en la renovación de su contrato laboral.

Óscar Gómez, portavoz de El Metro, confirmó en entrevista que la huelga inició durante la madrugada y que la administración trabaja para resolver la situación lo antes posible.

“Ahorita el Metro está en huelga; nuestros chóferes pararon labores, pero estamos tratando de resolver el problema. Le pedimos a la comunidad un poquito de paciencia”, explicó Gómez.

El funcionario detalló que a partir de las 7:30 de la mañana comenzará a operar un servicio reducido a cargo de personal administrativo voluntario.

“El servicio será corto, de 7:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, siguiendo las mismas rutas que se realizan los domingos”, precisó.

Actualmente, 92 chóferes y 26 trabajadores de mantenimiento forman parte del movimiento, que se manifiesta en las instalaciones del sistema ubicadas en 401 Scott Street, donde se mantiene una presencia pacífica de los empleados.

Gómez explicó que las negociaciones continúan en curso, pero el sindicato no ha aceptado aún la renovación del contrato que venció el 30 de septiembre.

“No podemos hablar todavía de los detalles, pero la compañía está disponible para dialogar y llegar a un acuerdo”, señaló. El portavoz reiteró que El Metro informará a la comunidad en cuanto se restablezcan las operaciones normales y pidió paciencia mientras se desarrolla el proceso.