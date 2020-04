Llama IMSS a preveenir accidentes en el hogar

NUEVO LAREDO, TAM.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hace un atento llamado a los padres de familia para que extremen precauciones en los hogares con y prevenir accidentes durante los días de resguardo, derivados de la emergencia sanitaria por COVID-19.

El director de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 78, doctor Julian del Carmen Granados, informó que en esta época de aislamiento es importante no perder de vista a los menores en casa.

Detalló que las zonas de una vivienda donde se producen más accidentes, son la cocina, el baño, las escaleras y la sala, sitios en los que suceden quemaduras, intoxicaciones, caídas por juegos y lesiones en extremidades.

“Por ello es importantísimo que los padres estén al pendiente de cualquier actividad que los menores realicen, particularmente con indicaciones de prohibir o limitar el uso de la cocina, ya que es ahí donde ocurren la mayoría de los accidentes, con utensilios como cuchillos, vidrio, comida y sartenes calientes”, advirtió.

Del Carmen Granados dijo que es importante enseñar a los pequeños de uno a nueve años de edad, diversas actividades lúdicas y recreativas a realizar durante la cuarentena, para evitar que pasen tanto tiempo frente a la televisión, celulares o tablets.

Respecto a los niños de tres a cinco años de edad, mencionó el médico que son más vulnerables a los accidentes en el hogar, ya que están en una etapa de exploración de su entorno a través de manos y boca, por ello se tienen que mantener fuera de su alcance todos aquellos objetos punzo cortantes, encendedores y artículos de limpieza tóxicos, además de poner tapones de seguridad en contactos eléctricos.

Asimismo, recomendó evitar la conservación de sustancias tóxicas en envases de refresco u otros exclusivos para alimentos y bebidas, ya que de hacerlo puede generar confusiones y la ingesta accidental de los mismos; también se deben almacenar todas aquellas sustancias no comestibles en gavetas cerradas y fuera del alcance de los menores.

Recalcó que es importante desinfectar el móvil o tablet con un paño húmedo con alcohol siempre que se vayan a usar, para evitar la transmisión de microorganismos de los dispositivos electrónicos a las personas.

El director de la UMF no. 78 señaló que se recomienda el uso de estos aparatos de 30 a 45 minutos diarios, y tener otro tipo de actividades que fomenten la creatividad y desarrollo psicomotor. Invitó a los padres a estar bien informados y no hacer caso de información que no se dé a conocer por las autoridades de salud y del IMSS.