Lionel Messi extiende contrato con Inter Miami y seguirá en el club al menos hasta 2026

FORT LAUDERDALE, Florida, EE.UU. (AP) — Lionel Messi finalmente pactó un nuevo contrato con el Inter Miami, un acuerdo que requirió varios meses para completarse y asegura que el mayor ícono del deporte seguirá con el club de la MLS para la apertura de un nuevo estadio el próximo año.

El acuerdo fue anunciado el jueves, un día antes del inicio de los playoffs de Inter Miami contra Nashville. El equipo del astro argentino —tercer sembrado en la Conferencia Este— será el anfitrión del primero duelo de esa serie al mejor de tres el viernes por la noche.

Inter Miami anunció la extensión en una publicación en redes sociales, mostrando a Messi firmando el contrato dentro del nuevo estadio que aún está en construcción. “ESTÁ EN CASA”, dijo el equipo en la publicación.

“Es una alegría seguir acá y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, es una realidad hermosa: jugar en este estadio, en Miami Freedom Park”, dijo Messi. “Desde que llegué a Miami soy muy feliz, así que estoy realmente contento de continuar… va a ser algo muy lindo jugar de local en una cancha tan espectacular”.

El club informó que ea un contrato de tres años hasta 2028.

La idea de que Messi, de 38 años, juegue dos o tres temporadas más ciertamente serviría como un impulso para la venta de entradas en el estadio que el equipo ha estado construyendo cerca del aeropuerto internacional de Miami. El equipo empezó a vender paquetes de boletos y tomar depósitos en asientos en el nuevo estadio durante más de un año, todo con la suposición de que la “Pulga” seguiría siendo parte de la franquicia.

Messi y Argentina buscarán revalidar su título de la Copa Mundial que se disputará en junio y julio del año próximo en Estados Unidos, México y Canadá. Messi, quien cumplirá 39 años en medio del torneo, ha indicado que únicamente disputará ese Mundial si se siente apto físicamente.

La decisión de Messi de quedarse en Miami es importante tanto para el club como para la MLS. Fue el MVP de la liga la temporada pasada y es el favorito abrumador para obtener el premio nuevamente este año, lo que lo convertiría en el segundo ganador del laurel en dos ocasiones en la historia de la liga y el primero en ganarlo en años consecutivos. Preki ganó el MVP en 1997 y 2003.

“Disfrutar de él, verlo disfrutar haciendo las cosas que está haciendo, es muy, muy competitivo y trata de transmitir eso al equipo”, destacó Javier Mascherano, el técnico de Inter Miami. “La mejor manera de ayudarlo es tratando de hacer las cosas bien… él tiene que estar cómodo en el campo. Está cómodo cuando las cosas funcionan de la manera correcta.

“Con él, cuando hacemos las cosas bien, tendremos muchas oportunidades de tener éxito”, añadió el estratega argentino.

Messi ganó la Bota de Oro de la MLS esta temporada después de anotar 29 goles, cinco más que Denis Bouanga de LAFC y Sam Surridge de Nashville. También sumó 19 asistencias, y sus 48 contribuciones totales de gol se quedaron a una de igualar el récord de la MLS de 49 establecido por Carlos Vela en 2019.

Esta temporada, Messi encadenó cinco partidos con más de un gol, convirtiéndose en el primer jugador de la MLS en lograr tal hazaña. Acabó con 10 partidos con múltiples goles, otro récord de la liga. La marca anterior era de ocho partidos de este tipo.

“Les prometimos a nuestros aficionados que soñaríamos en grande para construir un club icónico”, afirmó Jorge Mas, el propietario gerente de Inter Miami. “La firma del contrato de Leo hasta 2028 es un homenaje a nuestra increíble ciudad”.

Este contrato probablemente sea el último que Messi firme como jugador profesional. Debutó con el Barcelona a los 17 años en 2004.

No está claro cuánto tiempo Messi pretende seguir jugando. El ocho veces ganador del Balón de Oro comandó a Argentina al título de la Copa del Mundo en 2022.

Inter Miami se verá diferente en 2026, con certeza. Messi acordó unirse al club en julio de 2023 con lo que era un contrato de dos años y medio, y terminó convirtiéndose en una reunión de antiguos compañeros del Barcelona con las incorporaciones de Jordi Alba, Sergio Busquets y Luis Suárez.

Busquets y Alba se retirarán después de esta temporada. Alba tomó la decisión de retirarse apenas meses después de acordar un contrato de tres años. El futuro de Suárez es incierto, y se cree que el retiro del delantero uruguayo podría estar cerca.

Pero Messi seguirá jugando, al menos hasta 2026.

Su primer contrato con Inter Miami tenía un valor estimado de 150 millones de dólares en ese momento. Comenzó a dar frutos de inmediato, con las Garzas ganando su primer trofeo, la Leagues Cup 2023, poco después de su llegada.

La temporada pasada, cuando ganó el premio MVP de la MLS por primera vez, lo hizo al perderse 15 de los 34 partidos de la temporada regular del Inter Miami debido a lesiones o compromisos con la selección nacional.

Incluso con esas ausencias, Inter Miami ganó su primer Supporters’ Shield al tener el mejor récord de la temporada regular de la MLS, y luego sucumbió en la primera ronda de los playoffs.

El club ha visto un aumento masivo en popularidad global con Messi. Su camiseta rosa con el número 10 ha sido la más vendida de la MLS desde que se unió a la liga, y ha añadido a su enorme imperio comercial fuera del campo desde que llegó a Estados Unidos, incluso protagonizando un anuncio del Super Bowl el año pasado.