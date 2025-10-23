El Dólar
Compra:
$17.20
Venta:
$18.50
EN VIVO

México objeta ataques de EU a lanchas en el Pacífico y aboga por el derecho internacional

Sheinbaum reaccionó una vez más con cautela frente a las acciones del gobierno del presidente Donald Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el Palacio Nacional en la Ciudad de México, el jueves 18 de septiembre de 2025. (AP Foto/Fernando Llano, Archivo)
AP

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum condenó el jueves los ataques de las fuerzas armadas de Estados Unidos contra lanchas que supuestamente transportaban droga en el océano Pacífico y planteó que hay leyes internacionales que establecen cómo operar en esos casos.
Sheinbaum reaccionó una vez más con cautela frente a las acciones del gobierno del presidente Donald Trump, con el que mantiene negociaciones para evitar la aplicación de fuertes aranceles a algunos productos mexicanos, y dijo al ser consultada sobre los ataques estadounidenses en el Pacífico que “obviamente no estamos de acuerdo”.
La declaración se dio un día después de que Washington confirmara un noveno ataque en el Pacífico contra una embarcación que presuntamente llevaba drogas y la muerte de tres personas que iban a bordo.
La acción se suma a otra que se ejecutó el martes, también en el Pacífico oriental, en el que murieron dos personas.
Los ataques fueron distintos a los siete previos que se realizaron en las últimas semanas en aguas del Caribe en los que han muerto al menos 37 personas y que han tensado aún más las tirantes relaciones entre la administración de Trump y los gobiernos de Venezuela y Colombia.
Durante su conferencia matutina, la mandataria mexicana recordó que hay leyes internacionales que establecen cómo operar frente al presunto transporte ilegal de drogas y de armas en aguas internacionales. “Así lo hemos manifestado al gobierno de Estados Unidos”, agregó.
Sheinbaum se abstuvo de pronunciarse sobre el cruce de declaraciones que han mantenido en los últimos días el presidente colombiano Gustavo Petro y Trump y planteó que “cada quien tenemos nuestras formas de enfrentar, digamos, algún debate internacional o en la relación con Estados Unidos”.
Asimismo, la presidenta reiteró que mantiene un “diálogo franco” con Washington, pero “sin renunciar nunca a nuestros principios de soberanía, libre determinación y autodeterminación del pueblo de México”.
En las últimas semanas la mandataria izquierdista también se ha manejado con cuidado frente a las tensiones entre Washington y Caracas y ha rechazado el “intervencionismo”, lo que sus adversarios han utilizado para identificarla como cercana al gobierno de Nicolás Maduro.

Lionel Messi extiende contrato con Inter Miami y seguirá en el club al menos hasta 2026

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.