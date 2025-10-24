Liga de Quito golea 3-0 a Palmeiras y acaricia final de Copa Libertadores

El conjunto ecuatoriano se impuso con los goles de Gabriel Villamil a los 16 y 45 minutos, y de Lisandro Alzugaray, de penal a los 27

Lisandro Alzugaray, de Liga Deportiva Universitaria de Quito, celebra luego de marcar de penal ante Palmeiras de Brasil en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, el jueves 23 de octubre de 2025 (AP Foto/Dolores Ochoa)

CIUDAD DE MÉXICO.- Con una exhibición de intensidad y variantes ofensivas en el primer tiempo, Liga de Quito arrolló el jueves 3-0 a Palmeiras en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

El conjunto ecuatoriano se impuso con los goles de Gabriel Villamil a los 16 y 45 minutos, y de Lisandro Alzugaray, de penal a los 27.

Liga de Quito, campeón de la Libertadores en 2008, aplicó un ritmo alto de juego e impuso condiciones en la altitud de 2.850 metros sobre el nivel del mar ante Palmeiras, que cayó por primera vez en el actual certamen.

El choque de vuelta se disputará la próxima semana en Sao Paulo.

En la otra llave, Flamengo venció el miércoles a 1-0 a Racing Club.

La final de la Libertadores está prevista para el 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima.

En el estadio Rodrigo Paz Delgado, Liga de Quito se adelantó con un remate dentro del área por parte del boliviano Villamil, asistido desde el costado izquierdo por el zaguero Leonel Quiñónez.

Antes de la apertura del tanteador, el elenco dirigido por el brasileño Tiago Nunes ya había amenazado con tiros de Villamil y Quiñónez, que exigieron al arquero Carlos Miguel, sustituto del lesionado Weverton.

Palmeiras, monarca de la competición en 1999, 2020 y 2021, sufrió la segunda caída de su valla antes de la media hora con una pena máxima cobrada por Alzugaray. El penal se produjo por una mano de Andreas Pereira ante otro intento de Quiñónez.

En el descuento del primer tiempo, Villamil volvió a anotar con otra llegada desde segunda línea tras rematar un cruzamiento de Bryan Ramírez.

Palmeiras se acomodó mejor en el complemento, con el ingreso del lateral Agustín Giay y el volante Ramón Sosa.

Aunque Liga de Quito no pudo mantener la energía mostrada en el período inicial, solo necesitó dos intervenciones de su portero Alexander Domínguez, que reemplazó al titular Gonzalo Valle, baja por una lesión en la rodilla izquierda.

El cuadro ecuatoriano terminó con un jugador menos por la expulsión del carrilero Bryan Ramírez a raíz de una falta con fuerza excesiva sobre Giay en el tiempo agregado.