El Dólar
Compra:
$17.20
Venta:
$18.50
EN VIVO

Gilgeous-Alexander anota récord personal de 55 puntos y Thunder vence a Pacers en 2 prórrogas

Oklahoma City superó 141-135 a los Pacers en reencuentro de las Finales; Gilgeous-Alexander brilló con 55 puntos, 23 tiros libres y ocho asistencias para arrancar la temporada con dos victorias

Shai Gilgeous-Alexander, del Thunder de Oklahoma City, salta hacia la cesta frente a Bon Sheppard, de los Pacers de Indiana, en la segunda prórroga del duelo del jueves 23 de octubre de 2025 (AP Foto/Darron Cummings)
AP

INDIANÁPOLIS.- Shai Gilgeous-Alexander logró la mejor marca en su carrera con 55 puntos y el Thunder de Oklahoma City ganó el jueves su segundo duelo consecutivo en doble tiempo extra para comenzar la temporada, esta vez por 141-135 sobre los Pacers de Indiana, en una reedición de las Finales de la NBA de la temporada pasada.

Gilgeous-Alexander, el Jugador Más Valioso de la campaña anterior, alcanzó los 50 puntos por quinta vez. Alcanzó así a Russell Westbrook como el jugador del Thunder con más partidos con medio centenar de unidades.

Ajay Mitchell añadió un récord personal de 26 puntos por Oklahoma City, que superó a Houston el martes en su apertura de la temporada, también con doble alargue.

Gilgeous-Alexander impulsó la ráfaga decisiva para abrir el segundo tiempo extra. Los árbitros también concedieron un tiempo muerto tardío a Oklahoma City cuando parecía que Obi Toppin había robado el saque del Thunder debajo del aro.

En el rubro de disparos de campo, Gilgeous-Alexander acertó 15 de 31. Embocó también 23 de 26 desde la línea de tiros libres, además de sumar ocho rebotes y ocho asistencias.

Aaron Wiggins terminó con 23 puntos y nueve rebotes. Isaiah Hartenstein capturó 14 rebotes.

Bennedict Mathurin totalizó 36 puntos y 11 rebotes por los Pacers antes de salir por acumulación de faltas en el primer tiempo extra. Pascal Siakam anotó 32 puntos y 15 rebotes para Indiana, que no contó con el base estelar Tyrese Haliburton ni con el suplente T.J. McConnell, y que luego perdió al escolta Andrew Nembhard por una molestia en el hombro izquierdo en la primera mitad.

Liga de Quito golea 3-0 a Palmeiras y acaricia final de Copa Libertadores
Bad Bunny arrasa en los Billboard 2025 y recibe premio como Artista Latino del Siglo 21

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.