Gilgeous-Alexander anota récord personal de 55 puntos y Thunder vence a Pacers en 2 prórrogas

Oklahoma City superó 141-135 a los Pacers en reencuentro de las Finales; Gilgeous-Alexander brilló con 55 puntos, 23 tiros libres y ocho asistencias para arrancar la temporada con dos victorias

Shai Gilgeous-Alexander, del Thunder de Oklahoma City, salta hacia la cesta frente a Bon Sheppard, de los Pacers de Indiana, en la segunda prórroga del duelo del jueves 23 de octubre de 2025 (AP Foto/Darron Cummings)

Shai Gilgeous-Alexander, del Thunder de Oklahoma City, salta hacia la cesta frente a Bon Sheppard, de los Pacers de Indiana, en la segunda prórroga del duelo del jueves 23 de octubre de 2025 (AP Foto/Darron Cummings)

INDIANÁPOLIS.- Shai Gilgeous-Alexander logró la mejor marca en su carrera con 55 puntos y el Thunder de Oklahoma City ganó el jueves su segundo duelo consecutivo en doble tiempo extra para comenzar la temporada, esta vez por 141-135 sobre los Pacers de Indiana, en una reedición de las Finales de la NBA de la temporada pasada.

Gilgeous-Alexander, el Jugador Más Valioso de la campaña anterior, alcanzó los 50 puntos por quinta vez. Alcanzó así a Russell Westbrook como el jugador del Thunder con más partidos con medio centenar de unidades.

Ajay Mitchell añadió un récord personal de 26 puntos por Oklahoma City, que superó a Houston el martes en su apertura de la temporada, también con doble alargue.

Gilgeous-Alexander impulsó la ráfaga decisiva para abrir el segundo tiempo extra. Los árbitros también concedieron un tiempo muerto tardío a Oklahoma City cuando parecía que Obi Toppin había robado el saque del Thunder debajo del aro.

En el rubro de disparos de campo, Gilgeous-Alexander acertó 15 de 31. Embocó también 23 de 26 desde la línea de tiros libres, además de sumar ocho rebotes y ocho asistencias.

Aaron Wiggins terminó con 23 puntos y nueve rebotes. Isaiah Hartenstein capturó 14 rebotes.

Bennedict Mathurin totalizó 36 puntos y 11 rebotes por los Pacers antes de salir por acumulación de faltas en el primer tiempo extra. Pascal Siakam anotó 32 puntos y 15 rebotes para Indiana, que no contó con el base estelar Tyrese Haliburton ni con el suplente T.J. McConnell, y que luego perdió al escolta Andrew Nembhard por una molestia en el hombro izquierdo en la primera mitad.