Se viste Nuevo Laredo de rosa en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama

La alcaldesa destacó que su gobierno promueve la salud, la prevención y la empatía, recordando que la autoexploración, los chequeos médicos y el acceso a la información pueden marcar la diferencia entre la vida y la enfermedad. | AGENCIAS

Nuevo Laredo, Tam.- En el marco del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Gobierno Municipal, el Sistema DIF, el Instituto Municipal de la Mujer (INMUJER) y cientos de motociclistas, se unieron esfuerzos para llevar a cabo la “Rodada Rosa”, un emotivo evento que promueve la prevención, la detección temprana y la concientización sobre esta enfermedad que afecta a miles de mujeres cada año.

Cientos de motociclistas, junto a la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, Cynthia Canturosas Villarreal, presidenta del Consejo Consultivo del INMUJER; síndicos, regidores y mujeres sobrevivientes de cáncer hicieron rugir los motores de sus motocicletas como señal de solidaridad con quienes luchan contra esta enfermedad.

Durante el evento, se destacó la importancia de fortalecer la cultura de la autoexploración y la atención médica oportuna como herramientas esenciales para salvar vidas.

“Hoy rendimos homenaje a todas las mujeres valientes que han luchado contra el cáncer de mama; su resiliencia y fortaleza son inspiración para toda la comunidad. Ellas nos enseñan que, a pesar de los desafíos, siempre hay un camino hacia la sanación y la esperanza; hoy, celebramos su espíritu indomable y les decimos: no están solas. Estamos aquí para apoyarlas y acompañarlas en cada paso de este camino”, expresó Canturosas Villarreal.

En esta rodada que inició en el Monumento Fundadores y terminó en la Plaza Las Antorchas frente al monumento a Benito Juárez, participaron clubes de motociclistas como Alterados, Amos del Viento, Aztecas, Buitres, Mañosos, Necios, entre otros.

La alcaldesa reconoció la labor del Sistema DIF, el Instituto de la Mujer y la Secretaria de Bienestar, dependencias que durante el mes llevaron actividades encaminadas a la prevención y detección oportuna del cáncer de mama.

Como parte de las actividades de octubre, la Secretaría de Bienestar Social implementó una campaña de salud integral en todas las clínicas UNE de la ciudad, ofreciendo servicios médicos gratuitos que incluyen la exploración de mama, consulta médica, recepción de cabello para pacientes con cáncer y papanicolaou a bajo costo.

El Sistema DIF Nuevo Laredo, comprometido con acompañar y cuidar a las mujeres, mantiene campañas de mastografías gratuitas para quienes se encuentran en situación vulnerable, además de ofrecer este estudio a bajo costo durante todo el año.

El Instituto Municipal de la Mujer (INMUJER) reforzó su labor preventiva con una serie de pláticas informativas sobre la detección oportuna del cáncer de mama, impartidas por la Dra. Maura Almanza, encargada del área de Rayos X del Hospital General.

