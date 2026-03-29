Lidera ‘Project Hail Mary’ taquilla global y consolida éxito en segundo fin de semana

NUEVA YORK.- “Project Hail Mary” se mantuvo en lo alto en su segundo fin de semana, sosteniéndose con fuerza con 54,5 millones de dólares, según estimaciones del estudio difundidas el domingo, y sumando a las perspectivas a largo plazo del mayor éxito del año hasta ahora.

La aventura de ciencia ficción de Phil Lord y Chris Miller, protagonizada por Ryan Gosling, cayó apenas un 32% después de lograr el mejor fin de semana de estreno no perteneciente a una franquicia desde “Oppenheimer” de 2023. Hasta ahora, “Project Hail Mary” de Amazon MGM ha recaudado 300,8 millones de dólares en todo el mundo en dos semanas.

“Project Hail Mary”, que costó casi 200 millones de dólares producir, no enfrentó ninguna competencia nueva significativa y se quedó en gran medida con las pantallas de formatos premium para sí sola. Posiblemente la película más vista del fin de semana, el documental de K-pop “BTS: The Return”, fue directo al streaming en Netflix.

Pero “Project Hail Mary” va por una trayectoria envidiable. Su desempeño en el segundo fin de semana fue incluso mejor que el de “Oppenheimer”, que recaudó 46,7 millones de dólares en su siguiente periodo.

El principal estreno nuevo del fin de semana, “They Will Kill You”, debutó con unos decepcionantes 5 millones de dólares para Warner Bros. La sangrienta película de terror con clasificación R está protagonizada por Zazie Beetz como una mujer que solicita trabajo como empleada doméstica en un complejo de apartamentos donde está destinada a convertirse en una ofrenda sacrificial.

Aunque el resultado estuvo lejos de ser catastrófico para una película con un presupuesto modesto de 20 millones de dólares, sí sugirió que las salas podrían haberse saturado de terror. David A. Gross, quien dirige la firma de consultoría cinematográfica FranchiseRe, señaló que se ha estrenado una nueva película de terror cada fin de semana durante los últimos 14 fines de semana.

Eso incluyó la de la semana pasada, “Ready or Not 2: Here I Come” (16,3 millones de dólares en el mercado nacional hasta ahora), y una segunda comedia de terror que también se estrenó este fin de semana. “Forbidden Fruits” de IFC, sobre un aquelarre de brujas que trabaja en un centro comercial de Texas, debutó con 1,2 millones de dólares en ventas.

Pese a la abundancia, Gross pronostica que las películas de terror representarán alrededor de 2.100 millones de dólares en ingresos por taquilla en Norteamérica en 2026, por debajo de los 2.750 millones del año pasado. Aunque el terror sigue siendo popular entre el público y relativamente barato de producir, el género podría estar acercándose al exceso.

Por su parte, las películas familiares siguen prosperando. El original de Pixar “Hoppers” se mantuvo en el segundo lugar con 12,2 millones de dólares en su cuarto fin de semana. El estreno de The Walt Disney Co. ha acumulado 297,6 millones de dólares a nivel global.

Sin embargo, el próximo fin de semana enfrentará una dura competencia con “The Super Mario Galaxy Movie” de Universal Pictures. Se espera que tenga el mayor estreno de 2026.

Top 10 de películas por taquilla nacional

Con las cifras nacionales finales que se publicarán el lunes, esta lista toma en cuenta las ventas estimadas de boletos de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. “Project Hail Mary”, 54,5 millones de dólares.

2. “Hoppers”, 12,2 millones de dólares.

3. “They Will Kill You”, 5 millones de dólares.

4. “Dhurandhar The Revenge”, 4,8 millones de dólares.

5. “Reminders of Him”, 4,7 millones de dólares.

6. “Ready or Not 2: Here I Come”, 4 millones de dólares.

7. “Scream 7”, 2,6 millones de dólares.

8. “GOAT”, 2,2 millones de dólares.

9. “Undertone”, 1,7 millones de dólares.

10. “Forbidden Fruits”, 1,2 millones de dólares.