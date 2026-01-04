Lidera ‘Avatar: Fire and Ash’ taquilla y enciende optimismo de Hollywood en 2026

NUEVA YORK.- Hollywood comenzó 2026 con “Avatar: Fire and Ash” al tope de la taquilla por tercera semana consecutiva y con esperanzas de un año lleno de éxitos después de un decepcionante 2025.

En tres semanas de estreno, “Avatar: Fire and Ash” ha superado los 1.000 millones de dólares a nivel mundial. El tercer capítulo de la épica de James Cameron recaudó 40 millones de dólares durante su tercer fin de semana en los cines de América del Norte, según estimaciones del estudio el domingo.

“Avatar: Fire and Ash” está teniendo su mayor éxito en el extranjero; hasta ahora ha recaudado 777,1 millones de dólares internacionalmente. El domingo, The Walt Disney Co. celebró el hito de los 1.000 millones de dólares como “la consolidación de otro logro monumental para la innovadora franquicia de James Cameron”.

Pero no se trataba solo de las ventas de boletos del fin de semana. Toda la semana fue lucrativa para Hollywood, con la mayoría de las escuelas aún cerradas. ¿Qué impulsó las ventas de boletos, además de “Avatar”? Sydney Sweeney, Timothée Chalamet y “Zootopia 2”.

El éxito más sostenido perteneció a una película que se estrenó en noviembre: “Zootopia 2” de Disney ha tenido una notable permanencia. Se ubicó en segundo lugar con 19 millones de dólares, cayendo solo un 4% respecto al fin de semana anterior.

La secuela animada ha acumulado 1.590 millones de dólares en seis semanas. Eso convierte a “Zootopia 2” en la segunda película animada más taquillera de Disney, solo detrás de “The Lion King” de 2019 (1.660 millones de dólares).

“The Housemaid”, el thriller protagonizado por Sweeney y Amanda Seyfried, también emergió como un éxito de la temporada navideña para Lionsgate. Recaudó 14,9 millones de dólares durante el fin de semana, alcanzando 75,7 millones de dólares a nivel nacional en tres semanas. Solo cayó un 3% respecto al fin de semana pasado. Internacionalmente, Costó 35 millones de dólares y ha sumado 57,3 millones.

Así como el poder estelar de Sweeney está impulsando “The Housemaid,” también lo está haciendo el de Chalamet con “Marty Supreme”. El lanzamiento de A24 también se mantuvo bien en su tercer fin de semana, recaudando un estimado de 12,6 millones de dólares. Después de dos semanas de estreno amplio, la historia de tenis de mesa de Josh Safdie ha recaudado 56 millones de dólares en América del Norte, superando la película anterior del director, “Uncut Gems” (50 millones de dólares a nivel mundial).

Casi todo lo que se proyecta en los cines vio pequeñas caídas respecto al fin de semana anterior. La comedia de acción de Sony “Anaconda”, protagonizada por Jack Black y Paul Rudd, cayó un 31% para recaudar 10 millones de dólares en su segundo fin de semana. “Song Sung Blue” de Focus Features cayó solo un 17% en su segundo fin de semana con 5,9 millones de dólares. La película sobre una banda tributo a Neil Diamond protagonizada por Hugh Jackman y Kate Hudson ha ganado 25 millones de dólares a nivel nacional.

Con “Avatar: Fire and Ash” y una amplia variedad de éxitos más pequeños, Hollywood comenzó 2026 con fuerza. Las ventas totales aumentaron un 26,5% respecto al mismo fin de semana de 2025, según la firma de datos Comscore.

La industria cinematográfica viene de un pobre 2025, donde la asistencia al cine en Estados Unidos y Canadá continuó disminuyendo. Las ventas de boletos en 2025 ascendieron a 8.900 millones de dólares, un aumento del 2% respecto al año anterior, según Comscore, pero aproximadamente un 20% por debajo de los niveles previos a la pandemia. Esa leve mejora fue notablemente menor de lo anticipado y también fue impulsada por precios de boletos más altos. La cantidad de boletos vendidos disminuyó de más de 800 millones en 2024 a alrededor de 780 millones en 2025.

La industria ahora espera un cambio potencialmente sísmico debido a que Warner Bros acordó venderse a Netflix. Ese acuerdo de 83.000 millones de dólares espera la aprobación regulatoria.

Sin embargo, los estudios son cautelosamente optimistas de que 2026 podría ser el mejor año de taquilla de la década. Un calendario de estrenos lleno de franquicias de renombre, incluidas nuevas películas de “Toy Story”, “Avengers”, “Spider-Man”, “Super Mario Bros” y “Dune”, ha elevado las esperanzas de un cambio de rumbo.

Lista de las 10 películas más taquilleras

Estimado de las 10 películas más taquilleras de viernes a domingo en Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.

1. “Avatar: Fire and Ash” – $40 millones.

2. “Zootopia 2” – $19 millones.

3. “The Housemaid” – $14,9 millones.

4. “Marty Supreme” – $12,6 millones.

5. “Anaconda” – $10 millones.

6. “The SpongeBob Movie: Search for SquarePants” – $8,2 millones.

7. “David” – $8 millones.

8. “Song Sung Blue” – $5,9 millones.

9. “Wicked: For Good” – $3,3 millones.

10. “Five Nights at Freddy’s 2” – $2,7 millones.