Líder iraní dice que restablecerían el alto el fuego si EU lo hace

El presidente iraní Masoud Pezeshkian, a la izquierda, en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), en Biskek, Kirguistán, el martes 1 de septiembre de 2026. (Foto, Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, pool del Kremlin vía AP)

El presidente iraní Masoud Pezeshkian, a la izquierda, en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), en Biskek, Kirguistán, el martes 1 de septiembre de 2026. (Foto, Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, pool del Kremlin vía AP)

El presidente de Irán afirmó el martes que su país está dispuesto a volver al acuerdo de alto el fuego alcanzado con Estados Unidos en junio si Washington hace lo mismo, en unas declaraciones conciliadoras tras el primer intercambio de disparos entre ambas naciones en un mes.

A continuación, un vistazo a los últimos acontecimientos en la guerra con Irán y en el conjunto de Oriente Medio.

Irán volvería al alto el fuego si EEUU hace lo mismo

En la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai en Kirguistán, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, señaló que “si Estados Unidos vuelve a sus compromisos recogidos en el memorando de entendimiento, la República Islámica de Irán responderá de inmediato de la misma manera”, reportó la prensa estatal iraní.

El memorando de entendimiento de junio contemplaba un alto el fuego inmediato e inició un periodo de negociaciones de 60 días destinado a alcanzar un acuerdo de paz más amplio. Teherán aceptó despejar de minas el estrecho de Ormuz y permitir el paso de buques durante ese periodo, y Estados Unidos aceptó poner fin a su bloqueo naval, levantar sanciones, emitir exenciones para las exportaciones de petróleo iraní y comenzar a trabajar en un paquete de reconstrucción para Irán, entre otras medidas.

El acuerdo colapsó rápidamente y, aunque ha habido una pausa en los combates, ambos bandos intercambiaron fuego durante el fin de semana.

El ministro de Exteriores de Irán ya ha mantenido reuniones con su homólogo chino y Pezeshkian se reunió al margen con el presidente ruso Vladímir Putin.

Antes del encuentro, Putin declaró que Moscú había acogido con satisfacción el acuerdo de alto el fuego de Irán con Estados Unidos pero que “la tregua resultó inestable y demasiado frágil”.

Irán trabaja con Omán en la gestión del tráfico marítimo

Irán ha estado trabajando con Omán, que se encuentra al otro lado del estrecho de Ormuz, en un marco para gestionar el tráfico marítimo, aunque sigue sin estar claro si el plan sería aceptable para Estados Unidos.

Otras naciones del Golfo Pérsico han subrayado la necesidad de reabrir el estrecho de forma incondicional. El martes, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, gobernante de facto del reino, se reunió con el sultán de Omán, Haitham bin Tariq, informó la Agencia de Prensa Saudí.

Los dos líderes, según el despacho, hablaron sobre “los esfuerzos en curso para mantener la seguridad y la estabilidad regionales”. El reporte no mencionó específicamente el estrecho de Ormuz.

Redada israelí para detener a miliciano de Hamás en Gaza mata a cuatro personas

Una operación israelí para detener a un miliciano de Hamás mató al menos a cuatro personas, incluidos dos niños, en Ciudad de Gaza el martes, informaron funcionarios del hospital. Residentes informaron haber escuchado disparos y explosiones en la parte occidental de la ciudad alrededor de las 10:30 a.m., mientras drones y helicópteros volaban por encima.

Testigos y un funcionario local dijeron que las tropas israelíes se enfrentaron con fuerzas de Hamás, tras lo cual se llevaron a cabo ataques en la zona. Seis personas más resultaron heridas en los ataques, según el director del Hospital Shifa, adonde fueron trasladadas las víctimas.

El ejército indicó que había atacado varios objetivos en Gaza para eliminar amenazas a las fuerzas de seguridad” añadiendo que ningún militar suyo había resultado herido. No respondió a preguntas sobre si sus soldados combatieron con Hamás.

Más tarde, el ministro de Defensa Israel Katz declaró que el ejército había detenido a un alto operativo de Hamás, sin identificar a quién se detuvo.

Por separado, tropas israelíes mataron a un niño en el centro de Gaza cuando dispararon contra un grupo de personas en Deir al-Balah, según funcionarios del Hospital Al-Aqsa. Otras cuatro personas, incluido un niño, resultaron heridas, dijeron.

El ejército de Israel no respondió a una solicitud de comentarios sobre el tiroteo.

Portavoz del Estado Islámico muerto en Yemen

La seguridad estatal de Yemen informó el martes que el portavoz del Estado Islámico Abu Huzayfah al-Ansari murió en una operación conjunta de fuerzas del gobierno yemení respaldadas por Arabia Saudí y las fuerzas antiterroristas yemeníes.

Fue abatido al amanecer del martes mientras se escondía en una casa en la ciudad de Seiyun, en la provincia yemení de Hadramout, según un comunicado de la seguridad estatal publicado por la agencia de noticias estatal SABA.

Se escondía entre ocho civiles, incluidas dos mujeres y cinco niños, que resultaron ilesos y fueron trasladados a un lugar seguro. Una persona fue arrestada tras resistirse a las fuerzas de seguridad.

Dos barcos atacados en estrecho de Ormuz e inmediaciones

La Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo, que depende del ejército británico, indicó que recibió información de un ataque contra un barco en el estrecho de Ormuz, y un segundo reporte de un incidente con un petrolero en aguas cercanas.

En el primer incidente, la agencia dijo que un petrolero fue alcanzado por tres proyectiles el lunes cuando salía del golfo Pérsico a través del estrecho, al este de Omán. Señaló que no había información sobre víctimas a bordo ni daños ambientales causados por el ataque.

En el segundo incidente, la agencia británica indicó que había recibido un reporte “que involucraba a un petrolero y fuerzas militares” el lunes frente a la costa de Omán, al este del estrecho.

Nadie se ha atribuido los ataques.

Irak completa investigación sobre presuntos miembros del grupo Estado Islámico

El Consejo Supremo Judicial de Irak anunció el martes que había completado las investigaciones sobre unos 5.704 presuntos miembros del grupo extremista Estado Islámico que fueron trasladados a Irak desde Siria a principios de este año. Cientos serían liberados y los demás enviados a juicio, indicó el consejo.

Los detenidos incluyen personas de 67 nacionalidades, entre ellas 3.497 sirios y 474 iraquíes. Algunos eran nacionales europeos.

El consejo dijo que las investigaciones no lograron establecer pruebas suficientes en algunos casos, lo que llevó a la liberación y entrega de un finlandés, un estadounidense y siete detenidos iraquíes a sus países de origen.

No se dieron a conocer sus nombres.

Organismo de la ONU advierte sobre grave crisis de hambre en Yemen

La agencia alimentaria de Naciones Unidas advirtió el martes que una mayor escalada del conflicto en Yemen podría profundizar la ya grave crisis de hambre del país, a menos que actores internacionales intervengan.

Los aumentos de los precios mundiales de los alimentos están teniendo un impacto en “lo que ya es una de las mayores crisis humanitarias del mundo”, dijo a The Associated Press Carl Skau, director ejecutivo interino del Programa Mundial de Alimentos.

Skau dijo que se había reunido con familias en campamentos de desplazados en el sur de Yemen que dependían en gran medida de la asistencia mensual en efectivo y la ayuda alimentaria. Sin ese apoyo, dijo, algunas familias ahora están comiendo solo una comida al día, mientras que los niños están empezando a mostrar signos de desnutrición.