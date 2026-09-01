Deja inundación muertos y desaparecidos en el Gran Cañón

El arroyo Bright Angel, cerca de la estación de guardabosques Phantom en el Gran Cañón, Arizona, tras una crecida repentina el sábado 29 de agosto de 2026 provocada por tormentas. (Parth Desai vía AP)

El arroyo Bright Angel, cerca de la estación de guardabosques Phantom en el Gran Cañón, Arizona, tras una crecida repentina el sábado 29 de agosto de 2026 provocada por tormentas. (Parth Desai vía AP)

GRAND CANYON VILLAGE, Arizona.- Rescatistas recuperaron los cuerpos de un quiropráctico de Texas y de al menos otra persona más después de que una gran inundación repentina se abrió paso durante el fin de semana por el Gran Cañón, mientras los meteorólogos advertían sobre la posibilidad de nuevas anegaciones y las lluvias bañaban las paredes del cañón.

La inundación del sábado causó graves daños en la única tubería de agua que entra al cañón. Las autoridades prohibieron a los turistas quedarse a pasar la noche en albergues y hoteles dentro del Parque Nacional del Gran Cañón y emitieron restricciones de agua de emergencia para los residentes permanentes. Intensas lluvias azotaron el área del arroyo Bright Angel, en un destino turístico que recibe 4,4 millones de visitantes al año.

Casi 80 personas fueron rescatadas durante la inundación. Las autoridades buscan información sobre una persona que sigue sin ser localizada.

El comandante del incidente Dave Black dijo que las autoridades utilizaron equipo de visión nocturna y otros para encontrar a las personas que necesitaban ser evacuadas durante el fin de semana.

Peligros para las personas que se adentran en el Gran Cañón

La inundación ocurrió en lo profundo del cañón, cerca del lugar donde fluye el río Colorado, alrededor de populares albergues y campamentos donde las personas que salen de excursión de un borde al otro del cañón se detienen a pasar la noche.

Decenas de visitantes tuvieron que ser evacuados del área en helicóptero. Hablaron de un enorme diluvio y de guardabosques que advertían sobre deslizamientos de rocas. También vieron enormes acumulaciones de troncos y escombros arrastrados río abajo mientras esperaban a ser rescatados.

Daniel Evans, uno de los excursionistas, dijo que llovió varias veces antes del fuerte aguacero de 30 minutos la tarde del sábado. Tenía planeado descansar durante el día y pasar la noche cerca del campamento Bright Angel, que fue de los más afectados.

Los guardabosques le habían dicho antes que el lugar parecía ser seguro. Luego, mientras la lluvia caía a cántaros, le dijeron que era hora de irse. De inmediato pensó en Nepal y en la enorme riada y deslizamientos de tierra que bajaron por los valles montañosos la semana pasada.

“Todo el tiempo que estuvo lloviendo —todo ese tiempo estuve pensando en todo esto mientras empacaba—, manteniendo la mirada en la parte superior, rezando para que una pared de agua no viniera hacia nosotros”, dijo Evans.

Identifican un cuerpo y continúa la búsqueda de desaparecidos

La familia de John Giusti, de 53 años, informó que el quiropráctico de Texas partió el jueves al viaje de sus sueños con dos amigos: Brent Rosenkranz, de 42 años y propietario de un estudio de artes marciales de Texas; y Timothy Smith, un piloto de Wyoming de 53 años de edad. Tenían planeado pasar dos noches pescando y haciendo senderismo en el fondo del cañón.

Los tres se comunicaron con sus familiares el jueves y encontraron su campamento el viernes. No se sabe de ellos desde entonces, dijeron las tres familias en un comunicado conjunto dado a conocer el lunes.

Los tres hombres tenían relación con Granbury, Texas. Según sus familiares, tenían planeado “pasar varios días juntos acampando, haciendo senderismo, pescando y explorando”.

Los funcionarios del parque dijeron que el domingo por la noche se recuperó el cuerpo de un hombre de 46 años cerca de Crystal Rapids, a lo largo del río Colorado, y que intentaban recuperar un segundo cuerpo. Su correo electrónico no daba más detalles.

Shannon Cahill dijo que su hermano y la hija de éste están desaparecidos en algún lugar de la región del Gran Cañón.

Michael Wilhoit, de 53 años, Mystic Wilhoit, de 30, y el novio de ella salieron el sábado para un viaje de campamento de tres noches. Ella no ha sabido nada de ninguno de ellos desde entonces. Las llamadas telefónicas van directo al buzón de voz, y no han publicado en redes sociales.

“Eso no es propio de Mystic. Si está haciendo algo, lo publica. Publica constantemente”, comentó Cahill. Añadió que no estaba segura de dónde iban a acampar.

Al mediodía del lunes cayó más lluvia, mientras el Departamento de Asuntos de Emergencia y Militares del estado se coordinaba con el servicio de parques y funcionarios de gestión de emergencias del condado en las tareas de búsqueda y recuperación.

“Temporada de monzones” en el Gran Cañón

Visitar el Gran Cañón puede ser particularmente peligroso durante el verano debido al riesgo de inundaciones repentinas que vienen con la temporada de lluvias. Un día despejado puede dar paso rápidamente a tormentas eléctricas y aguaceros. Los meteorólogos advirtieron que podrían ocurrir más inundaciones el lunes o prácticamente en cualquier momento en que se formen tormentas.

También cayó lluvia sobre una parte afectada por un incendio forestal provocado por un rayo en julio de 2025. El fuego ardió durante días antes de propagarse rápidamente, obligando evacuaciones y arrasar con el histórico Grand Canyon Lodge, algunas cabañas y otras estructuras.

La zona sin vegetación permite que la escorrentía fluya con mayor velocidad.

La naturaleza empinada y rocosa del cañón canaliza el agua rápidamente. Lo que podría ser un aguacero normal del verano puede convertirse en otro lugar en una pared de agua que avanza por el cañón.

El Niño intensifica los monzones del desierto

Las fuertes lluvias monzónicas de este año han sido particularmente intensas debido a que hay una mayor cantidad de vapor de agua en la atmósfera, en gran parte por la presencia de un fuerte El Niño, dijo A. Park Williams, un hidroclimatólogo de la Universidad de California, campus Los Ángeles.

El calentamiento natural de partes del océano Pacífico puede distorsionar el clima en todo el mundo. Ese vapor de agua adicional en el suroeste de Estados Unidos cae en forma de precipitaciones, explicó.

Existe un fuerte vínculo entre el cambio climático causado por el ser humano y la fuerte lluvia en Arizona, dijo el climatólogo Daniel Swain del Instituto de Recurso Hídricos de California.

Swain y sus colegas publicaron hace unos meses un estudio en la revista Weather and Climate Extremes, el cual reveló que, durante el verano, los aguaceros intensos de corta duración en el oeste de Estados Unidos —como el que golpeó el Gran Cañón— se han vuelto 10% más fuertes desde el año 2000.

La inundación afecta el suministro de agua en el cañón

La inundación supuso un duro golpe para un añejo plan de modernizar la tubería de agua que abastece a los visitantes y a los cerca de 1.600 residentes de Grand Canyon Village.

La rehabilitación de la tubería, con un costo de 208 millones de dólares, y las mejoras del sistema asociado de suministro de agua comenzaron en 2023, y el servicio de parques lo calificó como una inversión crucial para garantizar que el parque pueda satisfacer las necesidades de residentes y visitantes. El proyecto debía completarse el próximo año.

Si bien el Gran Cañón cuenta con grandes tanques de almacenamiento de agua potable en el borde sur, no se volverán a llenar mientras la tubería esté fuera de servicio.