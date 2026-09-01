Amenaza tormenta Edouard con fuertes inundaciones en Texas

El ciclón tocaría tierra este martes y podría dejar hasta 22 centímetros de lluvia en zonas costeras

Esta imagen satelital difundida por la NOAA muestra al ciclón tropical potencial número cinco formándose sobre el Golfo de México el lunes 31 de agosto de 2026. (NOAA vía AP)

Esta imagen satelital difundida por la NOAA muestra al ciclón tropical potencial número cinco formándose sobre el Golfo de México el lunes 31 de agosto de 2026. (NOAA vía AP)

MIAMI.- El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) emitió el lunes una alerta de tormenta tropical para la costa del Golfo de México desde el área de Galveston y Houston, Texas, hasta los distritos occidentales de Luisiana.

La tormenta evolucionó el lunes de depresión tropical a la tormenta tropical Edouard. Los meteorólogos NHC pronostican que seguirá fortaleciéndose antes de tocar tierra en Texas el martes.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que el mayor problema que se espera de la tormenta son las inundaciones. Los meteorólogos pronostican de 7 a 15 centímetros (3 a 6 pulgadas) de lluvia en el área metropolitana de Houston, y hasta 22 centímetros (9 pulgadas) en algunos lugares de la costa del estado. Podrían caer más de 10 centímetros (4 pulgadas) de lluvia por hora, lo que probablemente causará inundaciones repentinas en zonas bajas y urbanas, de acuerdo con el NHC.

“Esta es nuestra primera gran tormenta de la temporada, y les diré que Texas está preparado”, comentó Orlando Alanis, de la División de Manejo de Emergencias de Texas, durante una conferencia de prensa.

La tormenta tropical se ubicaba la noche del lunes a unos 202 kilómetros (125 millas) al sureste de Cameron, Luisiana, y a 249 kilómetros (155 millas) al sureste de Port Arthur, Texas, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h (40 mph).

Cuadrillas de obreros trabajaron el lunes para despejar la vegetación seca que podría encenderse por el impacto de un rayo y causar incendios, afirmó Abbott.

Mientras tanto, los remanentes del huracán Dolly llevaron lluvia y tormentas eléctricas a partes de Haití y la República Dominicana, las Islas Turcas y Caicos, y las Bahamas, informó el NHC.

En el océano Pacífico, la tormenta tropical Lowell se encontraba a unos 1.110 kilómetros (690 millas) al sureste de Hilo, Hawai, y se desplazaba hacia el oeste con vientos máximos sostenidos de 110 km/h (70 mph). Los meteorólogos dijeron que Lowell podría intensificarse rápidamente y convertirse en un huracán de categoría 3 para el miércoles.

En otras partes del Pacífico, el huracán Karina se fortaleció el lunes hasta convertirse en una poderosa tormenta de categoría 4 en el océano Pacífico, pero no amenaza tierra, informaron los meteorólogos.

Karina se ha intensificado rápidamente desde que evolucionó en huracán el domingo y se ha visto alimentada por aguas cálidas muy mar adentro. Se encontraba a más de 1.770 kilómetros (1.100 millas) al oeste-suroeste del extremo sur de la península de Baja California, en México, y se desplazaba hacia el oeste, con vientos máximos sostenidos de 215 km/h (130 mph), señaló el NHC.